Modales en la mesa

En mi casa la etiqueta en las comidas se seguía siempre con rigor. Recuerdo de pequeño cómo me fastidiaba por ejemplo tener que comer los guisantes según las reglas (“les petits pois, comme il faut”). Era preciso aplastar las escurridizas criaturas sobre el resbaladizo lomo del tenedor para una vez afianzadas, dos o tres a lo sumo, poder llevármelas a la boca. En relación con tratados de urbanidad del pasado suelen salir a la palestra las originales recomendaciones de nada menos que Leonardo da Vinci, “a su señor Ludovico”. Entre ellas cabe citar:”No poner la pierna sobre la mesa. No limpiar el cuchillo en la vestimenta del compañero de mesa. No poner la cabeza sobre el plato para comer. No escupir sobre la mesa” Y algún consejo más a cual más nauseabundo. Aunque la etiqueta de la época dejara mucho que desear, se sospecha que el “tratado” de Da Vinci pueda ser un fake de la época victoriana del siglo XIX, que es cuando se instauraron los principales manuales sobre el correcto uso de los utensilios de comer y la apropiada conducta en la mesa. Aun existiendo costumbres extrañas en otras latitudes, como eructar en señal de aprobación por la comida o sorber ruidosamente la sopa o los fideos de modo apreciativo, existen en el mundo occidental unas pautas comunes de obligado cumplimiento. Cumplimiento que según cierto consenso suele ser más extendido en los países nórdicos y centroeuropeos que en los meridionales.

También suele justificarse que los hedonistas del sur se preocupan más de lo que comen que de cómo lo comen. Y no seré yo quien lo discuta, si bien hay espectáculos poco reconfortantes, sobre los que ya nos advirtiera don Leonardo; como cuando observamos a un comensal, bien anclados los codos sobre la mesa y acercando su cabeza al plato para reducir al mínimo el recorrido de sus cubiertos desde las viandas hasta su boca; una boca que hasta en algunos casos no se cierra ya ni durante la masticación.

Aunque yo me guardaré mucho de elucubrar sobre mi entorno de comensales más próximo, no quiero pasar por alto un curioso episodio comentado por cierto con alguno de ellos.

Hace una jornadas en una serie de televisión muy popular en la que el anfitrión entrevistador acoge en su casa al famoso de turno, al que somete a un cercano interrogatorio, que suele alargarse a la mesa y en la sobremesa, ocurrió lo inesperado. Ya en la comida, el entrevistado, famoso por antonomasia pues es considerado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, se llevó el cuchillo a la boca... en no menos de tres ocasiones. Como el programa no creyó oportuno cortar los tres ofensivos planos, me temí lo peor, y me asomé a las redes para ver los escandalizados comentarios de los televidentes. Y cuál fue mi asombro al comprobar que vaya si habían airados comentarios... pero apuntaban todos al “grosero” entrevistador, que por lo visto había tenido la mala educación de dirigirle la palabra al deportista, posiblemente por la vehemencia del intercambio del momento, con la boca llena.

Lo que me lleva a la decepcionante conclusión de que es muy relativa la valoración que se hace hoy día en este país de los buenos modales en la mesa.

Así que yo por de pronto les he de confesar que ahora cuando me tomo mis guisantitos a la navarra, me sirvo del tenedor a modo de cuchara, cargándolo de guisantes con ayuda de mi cuchillo, y cuando lo tengo bien colmado... ¡p’adentro!