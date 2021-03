Sin modelo, sin futuro

Uno de los ejemplos más evidentes de ese impacto tecnológico lo encontramos en el cambio climático, el cual –con la subida de las temperaturas medias– provoca un deshielo que amenaza con anegar buena parte de las poblaciones costeras en un futuro no muy lejano. Pero, mientras tanto, abre nuevas rutas de las especias como la del norte ártico, que los rusos intentan hacer transitable acortando así distancias –y también tiempo de desplazamiento– entre China y los mercados occidentales. Una ruta que, de consolidarse, supondría un grave quebranto para la industria comercial del sur de Asia y del canal de Suez, y reduciría por otra parte el impacto ambiental sobre el Mediterráneo, centrándolo en el Océano Ártico. Un mundo nuevo, en efecto, con implicaciones que van, más allá de lo inmediato, a favor de Rusia y de China.

En cualquiera de estos debates, Europa permanece ausente; no hablemos ya de España. ¿Qué suponen estos cambios sobre nuestro modelo económico? ¿Qué representarán política y socialmente? La respuesta es el silencio y poco más. Los debates en nuestro entorno son otros (rebajar aún más el nivel educativo, por ejemplo), mientras no somos siquiera capaces de conseguir que las vacunas fabricadas en Europa se queden en Europa, para enfado general del votante que no entiende qué sucede ni por qué.