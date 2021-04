En los despachos políticos, en las sedes de las ONG, en las redacciones de los medios de comunicación se está esperando el primer muerto. Ha habido tiempo y todavía se dispondrá de un poco más para preparar las reacciones cuando en las reyertas que estallan cada vez más frecuentemente en el campamento de Las Raíces muestren su primera víctima mortal. Yo incluso sospecho que Anselmo Pestana está preparando el discurso de luto frente al espejo. Ha sido un accidente lamentable que nos obliga a fortalecer aún más, si cabe, la seguridad interna en los recintos y potenciar nuestro mensaje de solidaridad, amor, duchas frías y bocadillos duros como piedras. Un antojo literario, por supuesto, porque cuando llegue el momento más sangriento el Delegado del Gobierno central en Canarias no dirá absolutamente nada. El alcaide Pestana jamás dice nada, cuenta nada, transparenta absolutamente nada. Cumple las órdenes y un día serás diputado, o consejero, o agregado en una Embajada. Porque es lo que se juega el señor delegado: algo bastante más descansado que lo que se juegan los inmigrantes que sobrevivieron al cayuco y a la angustia y a la sed y al mar embravecido o paralítico para llegar a un pudridero de esperanzas del que no le dejan salir. No tienen móvil. O funciona defectuosamente. O se queda sin batería. No pueden comunicarse con sus familiares y amigos. Se está produciendo una suerte de zombificación emocional entre los cientos y cientos de inmigrantes. No están en su casa ni están en su destino. No están a la intemperie pero tampoco disponen de unas condiciones de habitabilidad mínimamente aceptables. No se les impide salir pero no tienen ningún sitio a donde ir. No están muertos pero sin patria, sin familia, sin trabajo, sin una sola certidumbre en una espera interminable y sañuda, no puede afirmarse, sin más, que estén vivos.