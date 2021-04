Primavera y vacunas

Contagiado del espíritu primaveral ha salido a la palestra el presidente para afirmar que el calvario está pronto a terminar y que con la inmunización llegará al fin la recuperación. Y quiero creerle sin prestar oído a los agoreros que nos machacan a diario con la deuda, la polarización que impide la gestión, el bloqueo, la desigualdad que crece, la inseguridad jurídica, la lucha entre salud y economía, la falta de proyecto de país y más y más y más.

Históricamente, España ha demostrado su enorme dinamismo y aunque suene demagógico, que sus gentes son mucho mejor que sus gobernantes. Ya no sé si se me ha ocurrido a mí o es broma que corre por las redes con una profunda verdad dentro lo de que, si se hubiera dejado a los jefes de estudios de los institutos la orgánica de la vacunación, no se hubiera producido el caos y desorden adobado con la falta de información que el proceso nos ha procurado hasta ahora. Pero quiero estar convencida de que todo va a mejorar. Si los politiqueos dejan paso por fin a la gestión.