Dos casos: Misa y el fiscal

El fútbol, también en pandemia, prosigue derrochando comportamientos tóxicos ajenos a la camaradería y a la razón de equipo que debe imperar en un estadio. Situado en un ranking de animaladas, podría estar a la par con determinado (y digo determinado, al igual que con el balompié) cavernícola de la judicatura que interroga a una joven violada consecutivamente como si se tratase de una vulgar prostituta que los esperó en pose provocadora. La cancerbera del real Madrid Misa Rodríguez celebró en la redes una victoria con Marco Asensio y le cayó encima un torrente de testosterona macho rubicundo –”tanta pasión como ganas de empotrárselo, “no te lo vas a follar”– que le obligó a retirar el mensaje. Advertir, no obstante, que compañeros suyos salieron en defensa de su gesto libre y festivo, una disidencia que años atrás resultaba más bien impensable entre el machismo monolítico que siempre ha revoloteado en el fútbol. Otro tanto de lo mismo ha ocurrido con el fiscal que acosó verbalmente a la joven de Sabadell, puesto en evidencia por otra colega de la carrera judicial dado su afán por revictimizarla, o sea de apretar el tornillo y llevarlo al límite con detalles accesorios que aportan muy poco a la causa. El fútbol es un espectáculo de masas recluido ahora en los cuarteles de invierno por el virus, circunstancia que no ha impedido que se sigan celebrando los partidos ni que sigan adelante las retransmisiones. Pese a la crisis por el vacío en los estadios, todo lo que venga de él es exponencial: la catetada contra Misa es indigna, pero debemos poner el foco en la contra: Vinícius Júnior, Marcelo, Esteban Granero, Mariona Caldentey... La repulsa ha sido más comedida en el caso del fiscal, ámbito siempre dispuesto a sacar la bandera de las garantías procesales aunque para ello haya que hacer un pacto de silencio entre la profesión. A falta de lo otro, crecen las voces que demandan una formación extra en humanidad y conmiseración para una judicatura tan áspera. Las respuestas a los dos hechos no son, ni mucho menos, para tirar voladores, pero demuestran que con una lentitud partícular –la de una España muy machista– el conglomerado que sostiene la barbarie del maltrato y del asesinato de mujeres empieza a decaer sin ruido y sin pausa. No olvidemos que hace años ni Misa hubiese pisado un campo de fútbol ni nadie hubiese salido a protegerla. Quizá hasta la mayoría se hubiese puesto en contra de ella, como ocurrió con Nevenka.