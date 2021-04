Más vale no detenerse mucho en el contenido de la apología de Viciana. Es portentoso ver y escuchar a un cargo de confianza al frente de la mayor empresa municipal, que supuestamente debe comprometerse con una neutralidad básica y una discreción esencial, agredir públicamente al primer partido de la oposición, a medios de comunicación y a periodistas en el pleno municipal, e incluso brindarnos una lección de historia política al explicar que CC es descendiente directa de Alonso Fernández de Lugo y de todos los piratas, saqueadores y terratenientes que han mantenido en la pobreza y la ignominia a Tenerife durante siglos. Ese es el nivel analítico. El literario es aún peor, porque no hay propósito más vano y a la vez vanidoso que pretender hacer pasar un texto que obviamente pretende ridiculizar a un individuo utilizando su orientación sexual por una “pieza literaria”. Y además intentando lavar las manos sucias en Cortázar.

A Viciana le temblaba la voz como a cualquier víctima que se precie. Enseguida explicó el concejal Santiago Pérez lo que le ocurría: había soportado insultos y ataques “desde la indefensión”. ¿Indefensión? A mí –lo he contado varias veces – se me insultó en ese pleno en varias ocasiones simplemente por atreverme a entrar en el gabinete de prensa del ayuntamiento lagunero. Rápidamente un par de medios de comunicación me dedicaron artículos –ciertamente ilegibles– denunciando la ignominia que había cometido. Recuerdo que algún presidente de algún cabildo se unió a la fiesta de los alegres desprecios y denuestos. Claro que cualquiera tiene el derecho de gimotear por 60.000 euros anuales. Tienen ustedes el poder y los presupuestos, tienen ustedes una larga lista de eventuales rescatados de listas electorales que no prosperaron como debían, tienen ustedes medios de comunicación que los apoyan, aplauden y adonizan y una sabrosona partida de lo que llamaban, hace apenas un par de años, “prensa y propaganda”, y que no ha hecho más que engordar. Soñarse indefensos, simularse indefensos, disfrazarse de indefensos es pura obscenidad democrática: un narcisismo patético más preocupado por la imagen heroica que te devuelve el espejo de tu relato que por la gestión de los intereses públicos.