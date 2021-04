Esta obsesión por el detalle me recuerda la frase con que solía jactarse el conde de Romanones en presencia de los diputados: “Hagan ustedes las leyes, que ya me encargaré yo del reglamento”. Aunque dicha intención ilustra bien mi reflexión inicial, yo casi me atrevería a añadir una coletilla, ante la complejidad social de los lances de nuestra vida moderna:”Hagan ustedes los reglamentos, que ya me encargaré yo de los protocolos”.

Tomemos unos ejemplos. En un partido de fútbol uno de los jugadores se dispone a ejecutar un lanzamiento de banda. Según el reglamento, ello ha de hacerse “con ambas manos desde atrás por encima de la cabeza”. ¿Pero qué dice el protocolo si el jugador es manco y se aprovecha de su minusvalía para lanzar con una sola mano, más fuerte y más lejos?

En un partido de tenis profesional, a un jugador se le cae la gorra estando la pelota en juego. ¿Se repite el punto? ¿Se penaliza al jugador al que se le ha caído la gorra?

A una comida de gala en un pueblo vienen a coincidir, por inesperadas razones del mérito cultural del mismo, además del alcalde, el presidente de la comunidad autónoma, dos senadores, un vicepresidente de comunidad europea, y si les parece, el obispo de la diócesis.

¿En la mesa de honor, quién tiene la prevalencia a la hora de presidir el banquete?

Para tomar un ejemplo más personal. En la boda de una de mis hijas, con unos cien invitados a la cena en un hotel de postín, les tocaba sentarse a la mesa de honor a mi hija, a mi yerno, al padre de la novia, a la madre de la novia, y a la madre del novio (viuda) . El jefe de sala se nos acerca muy decidido y nos sienta según pontifica que procede. Pero a mí me coloca junto a mi consuegra, mientras que yo prefería lógicamente sentarme al lado de mi hija. Aún sin ser hoy día tan formalista, ¿qué recomendaba entonces el protocolo al respecto?

Como verán, las situaciones no son cuestiones de estado. Pero tampoco son baladíes y pueden suscitar conflictos, por implicaciones afectivas o egos maltratados.

Soluciones: 1. El árbitro le prohíbe sacar el saque de banda al jugador manco y ordena que sea ejecutado por un jugador con ambos brazos operativos

2. El juez de silla dicta un “let”, o sea que ordena repetir el punto. Pero si se le volviera a caer la gorra, el jugador reincidente perdería el punto.

3. El presidente del gobierno autónomo tiene prevalencia. Pero el alcalde es el número dos y va delante de todos los demás.

4. El maître se había columpiado. Era correcto sentarme yo con mi hija, como además así lo hice (porque yo sí me había empollado el protocolo antes de la ceremonia).