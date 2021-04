El videojuego: un mar de posibilidades

LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales

Los videojuegos son una de las industrias que mejor está llevando la pandemia, al fin y al cabo, es un entretenimiento que se juega en casa y tiene el plus de poder socializar con más cantidad de amigos y amigas de las que se puede actualmente en una terraza. Ésta es una de esas razones por las que las ventas han subido, aunque se hayan resentido las producciones de algunos juegos. Esta pandemia ha sido un momento para que algunas personas hayan probado una tarde algún videojuego para pasar el rato y a más de uno seguro que al final le ha terminado cogiendo el gusto.

Durante mi época de estudiante y mis años como ingeniero y modelador 3D autónomo he visto una falta de acercamiento hacia la producción de videojuegos, incluyendo a aquellos que juegan dichos videojuegos. Como mucho la idea general que la gente tiene es que alguien tiene que programar el juego (programadores) y alguien tiene que hacer todo lo demás (“el artista o modelador 3D”) pero la producción de un videojuego es mucho más extensa y necesita diferentes tipos de perfiles para llegar al resultado final.

En la producción de un videojuego pueden tomar parte historiadores, dibujantes, escultores, ingenieros, iluminadores, diseñadores, arquitectos, programadores, productores, gente del mundo del sonido y el audiovisual… Y estos son solo algunos de los perfiles que se pueden requerir en una producción de un videojuego. Es un mundo altamente conocido en el apartado de la consumición, pero no en el apartado de la producción, y en estos momentos de pandemia puede que sea una buena salida laboral para aquellos y aquellas que tengan que decidir su futuro.

Durante los primeros pasos de un videojuego entran perfiles tan variopintos como documentalistas, que se encargan de encontrar información sobre el tema principal del que sea el videojuego o también conocidos como concept artist, por otra parte, están las personas encargadas de concretar toda la información e ideas del equipo en diseños 2D, donde se acogen perfiles de dibujante de todo tipo, digital o clásico, especializado en personajes o entornos etc. Paralelo a esto, se encuentran los diseñadores de niveles, que diseñan los entornos por donde se van a mover los jugadores, así como diseñadores de narrativa, que se encargan de la historia y los diálogos.

En la plena producción es donde entran los artistas 3D o 2D, texturizadores, iluminadores o programadores, que trabajan en paralelo durante todos los apartados mencionados, al igual que los productores. Aquí entran perfiles de diseño, arquitectura, ingeniería, producción visual, iluminación, dibujo o escultura en el apartado visual, por otro lado, está el sonido: músicos, ingenieros de sonido, actores de voz o incluso directores de orquesta pueden formar parte de la producción de un videojuego dependiendo del presupuesto que se tenga.

Muchos jóvenes, al igual que me pasó a mí, se encontrarán con 18 años, o a punto de cumplirlos, pensando qué van a estudiar y dónde, y más en un momento tan convulso como el actual. A mí me habría encantado que alguien me hubiera explicado en su momento las diferentes maneras en las que me podría haber introducido en el mundo de los videojuegos, no fue hasta que estuve en tercero de carrera donde empecé a profundizar en este mundo y me decidí a trabajar en la producción 3D y más recientemente en la producción de videojuegos.

Otros muchos habrán terminado sus estudios y por una razón u otra no están encontrando trabajo en el que se supone que es su ámbito laboral, y desconocían que la producción de videojuegos estuviera buscando perfiles como los suyos. Por lo tanto, existe un desconocimiento de que es una alternativa realista a aquello que habían pensado en un principio.

Es una industria que no solo aumenta a nivel global, también a nivel nacional. Aquí en Canarias se han trasladado ya algunas empresas tanto del mundo de los efectos especiales como del videojuego y la animación. Además, en España tenemos un gran número de empresas de videojuegos que buscan durante el año talento que introducir en sus equipos, es un mercado potente que genera trabajo y que aún así es desconocido para la mayoría de las personas, así que ésta es una humilde aportación que doy para mostrar solo algunas de las posibilidades que puede ofrecer el videojuego, que puede ser tan educacional y competitivo en el apartado de esports como creativo e innovador en el apartado laboral.