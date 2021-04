Resistir el miedo y la ignorancia

El anciano llegó literalmente echando humo, como los antiguos correíllos interinsulares por su chimenea, fumando un enorme puro que en su extremo mantenía en perfecto equilibrio por lo menos un centímetro o más de ceniza. Al ver a sus amigos se paró en una maceta del mobiliario urbano, redonda y de hierro, y apagó delicadamente el habano en la tierra, donde una planta resiste valientemente la nicotina y los orines de los perros. En la tertulia el tema de conversación era el inevitable. En Santa Brígida había comenzado la vacunación del tramo de 70 a 80 años, en el Centro de Mayores, habitualmente habitado por las moscas. Así que en toda la terraza del Mallow el tema común de las conversaciones del fin de semana hubiera sonado a chino hace unos años. “A mí me pusieron la Pfizer”, dijo uno. “A mí la Moderna”… “Pero nuestro amigo no se quiere vacunar por si la Astra Zeneca…”

Bien. Enseguida lo entendí. Miedo al trombo. En efecto: “Yo no me vacuno hasta más adelante. Primero quiero ver cómo se va desarrollando todo”. El día anterior, jueves, otro conocido, también empedernido fumador me comentaba lo mismo: “de entrada, no”. “Veo muchas cosas raras. Por si acaso tomo otros remedios…”. Hay que tener cuidado con que no lleguen primero las esquelas.

De todas formas los de “vamos a esperar a ver qué pasa” afortunadamente son minoría, aunque las legiones de idiotas y charlatanes que tienen voz y video en las redes sociales hacen mucho daño y contribuyen a una criminal ceremonia de la confusión. Sin mala fe en algunos casos, pero hay una máxima milenaria que dice que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Hasta Miguel Bosé es entrevistado por Jordi Ébole en horario estrella de la Sexta y como si fuera un experto en virología y ciencias cuánticas complejas confiesa muy ufano que sí, que es un negacionista muy orgulloso de serlo. Las teorías de la conspiración de Juana o su hermana no se iban a quedar reducidas a los medios de nuestra derecha trumpista, que abarca desde la descentrada a la extrema o ultra, que tienen un excelente curriculum en materia de intoxicación y desinformación para crear una ‘realidad alternativa’. El último libro del historiador Ángel Viñas sobre la II República y su ‘gran error’ contiene datos muy aleccionadores al respecto.

El problema de fondo no son en realidad las ‘incidencias’ de la Astra Zeneca o de la Janssen o de las nuevas marcas que vayan apareciendo en el mercado. El porcentaje es irrelevante. Unos matemáticos han asegurado que es más difícil, estadísticamente, que nos toque un trombo a que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad. Y los epidemiólogos y virólogos por su parte señalan que muchos más trombos produce el contagio y la Covid que las vacunas. La ‘cosa’ es que hace treinta, cuarenta o cincuenta años, si alguien en Logroño moría como consecuencia de los efectos secundarios o terciarios de una vacuna, se enteraba la gente de Logroño y sus alrededores que leyera la prensa. Hoy los medios de comunicación transmiten en tiempo real todas las incidencias que hay en todo el mundo. Es un machaqueo constante. Un ranking de víctimas, muertos, enfermos, ocupación de UCI… actualizado permanentemente.

Imaginen ustedes si solo hace tres años se hubiera dramatizado con las técnicas actuales los verdaderos datos de la gripe común en la temporada 2017-2018: según dos organismos de alta especialización, el CIBER y el Instituto de Salud Carlos III, hubo 800.000 contagiados, 52.000 hospitalizados y unos 15.000 muertos.

Pero tanto el caballero del puro en ristre como el del Kruger tienen otro riesgo mucho más cercano, y muchísimo más peligroso que los trombos de Astra Zeneca y Janssen: Según el Consejo General de Colegios Médicos el tabaco mató en 2020 a más de 50.000 españoles, casi 60.000 si se le suman los fumadores pasivos.Para ese amigo del que les hablo en realidad el gran peligro lo tiene en sus narices: es el habano humeante.

Con la pandemia no se puede jugar, como hacen algunos políticos dispuestos a oponerse hasta a la Ley de la Gravedad si la presentara el Gobierno. El coronavirus y la COVID19 no tienen ideología. Europa ha quedado devastada al paso de este jinete del Apocalipsis: la peste. En España van 3.400.000 infectados y 77.000 muertos. Y en Canarias se han registrado 50.000 contagiados y 706 fallecimientos. ‘Esperar a ver’ es un riesgo grande.

Algunos conspiranoicos dicen que cosa rara es que sin embargo este año no se haya registrado apenas casos de gripes y que los 15.000 muertos del 2017 -18 se hayan reducido a casi cero. Expertos me dicen que es por varios factores: por las mascarillas, por la distancia social, por los confinamientos, por los nuevos hábitos higiénicos y de prevención…. “Hasta los simples resfriados han disminuido un montón al tener tapadas la nariz y la boca”, me dice un médico de atención primaria.

Así que, ¡hala! a vacunarse tocan. Déjense de cuentos. No escuchen a los falsos profetas y charlatanes vendedores de crecepelos. No sean imprudentes, que discutir entre lo bueno y lo mejor es una pérdida de tiempo y oportunidades. Resistan la ofensiva de la ignorancia. Y ya que la mascarilla es obligatoria y tienen la boca tapada aprovechen para dejar de fumar.