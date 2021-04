La nueva Fundación Puertos de Las Palmas

Olvidémonos de aquellos barros y estos lodos, aunque suelen ser verdades monumentales. En el Puerto todo el mundo sabe todo y nadie sabe nada, pero no importa, estamos en tiempos de plasmar practicidad y a por ello vamos. Siempre hemos reivindicado que para montar una eficiente Autoridad Portuaria hacen falta cuatro bases fundamentales:

1.- Un apropiado Consejo de Administración.

2.- Un buen equipo técnico.

3.- Unas competentes, equitativas y profesionales organizaciones empresariales.

4.- Un Presidente (político).

La Fundación, como no puede ser de otra manera, la incluimos en el apartado número tres, en el conjunto de las diversas organizaciones empresariales portuarias tales como consignatarios, transitarios, transportistas, reparaciones navales, proveedores y otros.

Quiero entender que en esta nueva etapa la Autoridad Portuaria de Las Palmas quiere dar un giro de timón y hacer la institución de la Casa Común de los intereses portuarios.

Partimos de la base de que la Fundación Puertos de Las Palmas es el brazo exterior de la Autoridad Portuaria y tiene como objetivo principal la promoción y organización de iniciativas en el exterior, formativas, culturales, deportivas, sociales, de investigación y desarrollo (I+D) y de innovación tecnológica (I+T) que puedan desarrollarse en el ámbito del archipiélago canario y que estén especialmente dirigidas a los miembros de la Comunidad Portuaria de Las Palmas. Es una herramienta que puede jugar un papel fundamental, no solo en la promoción de nuestros puertos, sino en aglutinar todos los intereses de la Autoridad Portuaria.

¿Por cuál modelo de Fundación apostamos? Pues por aquella que esté compuesta en un 45% por organismos oficiales en plan de apoyo, como la Autoridad Portuaria, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas, Universidad, Cámara de Comercio y organizaciones bancarias.

En el 55% de participación restante debe estar incluido con la implicación directa de toda la comunidad portuaria, y no solo empresas que sean patronos o que estén en la órbita de una sola patronal portuaria. Hay que abrir el abanico de actividades secundarias a otras entidades, por muy pequeñas que sean, integradas o no en cualquier patronal, y siempre con una presidencia empresarial y nunca dependiente de organismos de derecho público.

Esto no es nada innovador. Se trata de ponernos en la misma línea de salida de cualquier organización que se preste de robustez necesaria para salir fuera. Es un modelo copiado de algunas organizaciones que lo hacen bien, aún teniendo que promocionar un producto portuario de menos pluralidad comercial, logístico y estratégico que el nuestro.

No limitar tanto la proyección exterior solo a la zona de occidente de África. Hay que abrir las acciones a países de los cinco continentes. Hay que intentar contar con el mayor número posible de empresas canarias en el desarrollo de proyectos que reciban financiación de la Union Europea, ya sea de forma directa, como socios, o de forma indirecta, mediante encomiendas de gestión o de acciones puntuales.

Como modelos tenemos a Valencia y Bilbao, con sus ValenciaPort y Uniport respectivamente, que son centros de investigación aplicadas a la innovación y formación, al servicio de las comunidades portuarias, con Promoción, Gestión, Cooperación con organizaciones de todo el mundo, con estudios de mercados y la involucración de todo el sector portuario, sin discriminación.

Son iniciativas de ambas Autoridades Portuarias, a las que se suman relevantes empresas, universidades e instituciones de la comunidad portuaria, que desde su inicio han desarrollado proyectos en más de sesenta países, principalmente del Mediterráneo, resto de Europa, Asia y América Latina, que apoyadas por el know how de los operadores logísticos les han permitido alcanzar una sólida reputación en muy diferentes áreas en el ámbito del transporte marítimo y la logística. Esto les ha permitido desarrollar una potente red de contactos a nivel de Comisión Europea, principales puertos del mundo, empresas logísticas, plataformas tecnológicas, asociaciones europeas, autoridades portuarias, etc.

Y es ahí donde está nuestro lugar. La Fundación Puertos de Las Palmas tiene que ser el líder reconocido y principal motor económico logístico-portuario, siempre a la vanguardia de todos los sectores con un compromiso serio social y empresarial Es una buena oportunidad para reiniciar y arrancar con un proyecto serio, no perdamos esta oportunidad divagando ni escuchando propuestas de intereses para unas minorías.

Estamos en un momento ideal para que la Autoridad Portuaria utilice su visión estratégica y ponga en el mismo camino de trabajo, por el bien del puerto, de los intereses públicos y privados, que a fin de cuentas son los de los ciudadanos de Las Palmas.

Pueden contar con nuestro apoyo porque nosotros si creemos que hay espacio para todos y un futuro prometedor de libre competencia. Es un plan de interés general portuario. Este momento hay que aprovecharlo. Seguimos a pie de muelle.