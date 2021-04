La lanzaroteñización de Fuerteventura

La fragmentación político-electoral, la carencia de liderazgos y de estrategias de desarrollo consensuadas, el oportunismo más obsceno elevado a metodología universal y no penalizada en las urnas, la expansión del fulanismo clientelar y las tentaciones urbanísticas del turismo en una sociedad civil crónicamente desarticulada han llevado a una lanzaroteñización de la cultura y la praxis política en Fuerteventura, que se ha evidenciado plenamente a partir de las últimas elecciones autonómicas y locales de 2019. Lo importante no es que AM fuera expulsada del poder en el Cabildo y en los ayuntamientos, sino que este fin de ciclo llega en la estela de una degradación institucional sin precedentes: el anterior presidente del Cabildo, Blas Acosta, renuncia antes de formalizarse una moción de censura y del señalamiento de juicio oral por graves delitos, el nuevo presidente, el inefable Sergio Lloret, que lo sustituye a través de un complejo pacto con apenas un 10% del voto popular, destituye al mes de tomar posesión a la consejera de Ordenación Territorial, Sandra Domínguez, quien insinúa situaciones irregulares y expedientes hediondos en el área que gestionaba hasta hace pocas semanas el propio Lloret. No es imposible que se produzca una nueva moción de censura. En varios de los ayuntamientos isleños podrían contarse complicidades rocambolescas, alquiler de siglas y actas, paralización en la gestión, desconcierto funcionarial, tratos privilegiados. Que eso ocurra durante la mayor crisis económica y social que padece la isla desde la posguerra es espeluznante. Tómese nota de cómo se las arregla una élite política para hundir canallescamente una sociedad. Ni siquiera les ha hecho falta un Dimas Martín.