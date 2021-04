¿Dónde están los Rolling Stones?

No hay conciertos de masas y están terminantemente prohibidas las mega-giras en mega-espacios. El coronavirus se ha cargado los estadios y los parques como lugares donde disfrutar de música en directo y donde sentirse uno más de un grupo compacto y bien cohesionado en torno a un puñado de temas legendarios: Tabacco Road; Bienvenidos; I’ve Got a Feeling; Symphathy for the Devil; Inca Roads; Hoy es domingo; Neal, and Jack and Me; Speak Love; Borracho hasta el amanecer; The Tallest Trees; Ach Guañac.

Parece que hace milenios que se acabaron los conciertos y parecen milenios a pesar de que fue en marzo de 2020 cuando todo se precipitó. A día de hoy, 25 de abril de 2021, hace apenas un año y un mes que la música en directo murió, y un año y un mes no son milenios. ¿Por qué, entonces, apenas trece o catorce meses parecen miles de años? ¿Cómo es posible tal distorsión en la percepción del tiempo?.

El vacunado a medias cree que la culpa la tienen los Rolling Stones, y también todos aquellos artistas de los años 60, 70 y 80 del siglo XX que, con edades comprendidas entre los 70 y los 85 años todavía son capaces de dar grandes conciertos y de hacer buenas canciones con más que sobrada dignidad: Paul McCartney, Patty Smith, Eric Burdon, The Rolling Stones, Yes, King Crimson. Pero como el vacunado a medias está ahora pensando en los directos en espacios de gran aforo, son los Rolling Stones a los que echa más en falta, pues llevan décadas llenando estadios y anunciando giras que una y otra vez se vienen considerando “la última”.

Por la ausencia de los Rolling Stones el vacunado a medias se pregunta si la gira No Filter habrá sido la última. No Filter comenzó en septiembre de 2017 en América y continuó en Europa en 2018 con 14 conciertos. En 2019 No Filter volvió a América y allí hubo de interrumpirse en el mes de abril porque Mick Jagger, por entonces de 76 años, tuvo que ser intervenido para reemplazarle una válvula del corazón. El 15 de mayo de ese 2019 Jagger publicó un vídeo donde ya se le veía ensayando y el 21 de junio los Rolling Stones reanudaron la gira americana en el estadio Soldier Field de Chicago. Ya en 2020, el 6 de febrero se anunciaron 15 conciertos adicionales en Estados Unidos, pero el 17 de marzo esos conciertos fueron pospuestos debido a la pandemia del coronavirus.

Mick Jagger tiene 78 años, Keith Richards también 78 años, Ron Wood 74 y Charlie Watts 80. Por eso el vacunado a medias se pregunta con cierta pesadumbre si No Filter habrá sido la última gira de los Rolling Stones. No obstante, el vacunado a medias guarda cierta esperanza de que no sea así porque ha visto que Mick Jagger acaba de estrenar en UK tema y vídeo, “Eazy Sleazy”, con Dave Grohl, que da gusto oír con buen audio y a todo volumen. Además el vacunado a medias advierte que, en realidad, la gira de los Rolling Stones nunca fue oficialmente cancelada sino solamente pospuesta. Y está claro que ser pospuesta no es lo mismo que ser cancelada.

El vacunado a medias se corrige a sí mismo: la pregunta correcta no es si No Filter habrá sido la última gira sino si, tras reanudarse a final de 2021 o comienzos de 2022, será la última. Al vacunado a medias le encantará hacerse entonces la eterna misma pregunta de siempre.