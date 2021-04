A ella, a su marido y a sus cuatro hijas una persona de la familia le ha causado tal dolor que cuando me lo contaron no supe que decir. A ver cómo lo cuento sin que nadie les identifique. Sepan que si no dañara a terceros no dudaría en contarlo con pelos y señales. Lean la columna de hoy pensando que cada párrafo esconde mucho más de lo que dice. Imaginen. A una familia de Gran Canaria la vida le ha dado tantos zarpazos que nada ni nadie puede aliviar el calvario por el que han pasado y viven. Aquí debo escribir una evidencia. El dinero todo lo corrompe, deja al aire la cara más fea del ser humano.