Esto de ahora, que viene de antes

Esto de ahora, la crispación y el odio, no fue de pronto: para llegar hasta aquí hemos recorrido juntos varias estaciones. La primera fue dejar que se banalizasen las palabras, porque todas las batallas empiezan por el mismo sitio, que es el diccionario. Poco a poco, a las palabras les fueron quitando su valor y su peso, que es algo que tenían antes, cuando no se empleaban de cualquier manera ni las paseaban en frases inermes. De aquellas, todavía no se llamaba fascista a todo el mundo porque fascista era una palabra densa y pesada que luego quisieron dejar huera, para que cuando pudiera usarse con razón ya apenas significara algo. Pasó con las palabras lo mismo que con las metáforas –que si la dictadura, que si Venezuela, que si ETA…– para que, al fin, nos hayan robado los significados: el resultado de que se simplifique la lengua es que se acabe simplificando el pensamiento.