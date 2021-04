Taza y media en la barra

El problema real llamado Mena es el de los mayores españoles no acompañados, millones de persona solas que no movilizan o polarizan en Madrid, siempre rejuvenecida por la atractiva esperanza de empleo que no se da en la España basculante. Coinciden en polarizar los jefes de campaña de los partidos en lid. Si hubiera una campaña cada 4 años toleraríamos tanta electricidad, pero hace 20 que vivimos en este ambiente ionizado.