Tras los milagros siempre se oculta el terror. Los que presenciaron la resurrección de Lázaro (“levántate y anda”, como se ordenaría a un adolescente gandul) quedaron aterrorizados para el resto de sus vidas: el rostro lívido, la mirada perdida, la boca torcida por el miedo del propio resucitado. El milagro es una ruptura drástica y no pronosticable de la normalidad: una amenaza bajo la máscara de una bienaventuranza. Los milagros pueden salvar una vida, pero a menudo es a cambio de destrozarla. Por eso generan pánico, y el pánico tiene su propia lógica, al margen de todos los procesos establecidos. Porque los milagros son, además, ingobernables. Para que emerja un héroe caballeresco debe precederle un dragón que beba la sangre de los niños de aldeas aterrorizadas. Huizinga, en su inmortal Otoño de la Edad Media se refiere al cartel que fue clavado en las puertas de una pequeña iglesia francesa: “Señor y Dios Nuestro, le rogamos a tu infinita misericordia que no nos envíes más milagros ni portentos”. También están los milagros que no son, porque ningún milagro, ni los más sorprendentes, lo es del todo. El milagro alemán después de la II Guerra Mundial. El milagro japonés en el primer tercio del siglo XX. Básicamente consistieron en romperse la espalda para recuperar la economía y la convivencia social después de una guerra atroz o de siglos de crueles luchas civiles. No hay ningún milagro, sino sudor y sacrificio, dolor y agotamiento, un combate extenuante para no ser arrasados definitivamente por los ríos de la Historia.