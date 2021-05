Es lógico que con la llegada del coronavirus, cuando todo el mundo estaba confinado en casa y sólo se podía salir a poco más que el banco y el supermercado, el protagonista de los escritos antivíricos fuese “El encerrado forzoso”, y también es lógico que, al acercarse el fin de la pandemia y tener a gran parte de la población vacunada con las dos dosis de rigor, el protagonista de los últimos escritos antivíricos pase a llamarse “El inmunizado”.

En todo ello piensa el narrador con pena, pues con afecto y algo de melancolía atisba el final de una serie de crónicas del confinamiento que surgió por casualidad, cuando estaba todo el mundo encerrado y para entretenerse le dio por escribir y luego publicar el primer escrito antivírico, “Las cabras nadan”. No obstante, el narrador, que es previsor, deja algunas puertas abiertas, pues nunca se puede estar completamente seguro de lo que va a pasar.

Puede que se ponga en duda si en verdad la segunda vacuna ha efectivamente inmunizado a su personaje. Puede que el inmunizado no esté verdaderamente inmunizado y que el virus no le afecte simplemente porque es asintomático. Y si está inmunizado de verdad es posible que nunca se entere porque al estar doblemente vacunado el virus podrá haber pasado por él sin pena ni gloria. Fastidiosa situación, porque genera dudas sobre su inmunidad y sobre la efectividad no sólo de la primera vacuna sino también de la segunda y de la conveniencia o no de haberse vacunado. Puede incluso que una nueva cepa dé al traste con las vacunas y que el inmunizado haya de confinarse de nuevo a la espera de una vacuna más efectiva, de segunda o tercera generación

El inmunizado es un hombre de fe, y de la misma manera que se cree cristiano creyente, también se cree inmunizado. Pero no a medias, como cristiano a medias que es, porque en cuestiones de fe religiosa no puede evitar que cierto grado de escepticismo campe en su alma, sino completamente inmunizado, porque en cuestiones de fe científica es muy sólida su predisposición a la creencia. El inmunizado cree más en la Organización Mundial de la Salud y en la Agencia Española del Medicamento y en la Agencia Europea del Medicamento que en la divinidad de Cristo, aunque ha de reconocer que no se atreve a negar la divinidad de Cristo de manera tajante por temor a pecar gravemente y a que, si le falla la inmunización y se contagia, se le cierre el tan ansiado reino de los cielos.