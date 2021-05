La batalla campal de Madrid

Me da por decir con frecuencia que no me incomodan tanto las cosas que me disgustan como las cosas que no entiendo. Hay una afirmación mil veces repetida según la cual carecemos de estadistas. Lo nocivo no es eso, que ya lo tenemos descontado y nos hemos acostumbrado a acostúmbranos a ello, sino que lo que no tenemos son políticos que se parezcan a sí mismos, que no sean otra cosa sino el producto de la imagen y de la encuesta. ¿Se dirían auténticos? Lo auténtico, ya se trate de personas, o de las manifestaciones de las mismas, es lo que no puede dejar de ser lo que es, lo que no encaja en farsas. Oigamos a Woody Allen:” el hecho de que seas el eres es lo que te jode”.