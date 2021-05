Hace años, que el teléfono sonara tenía su punto misterioso porque no sabías quién estaba al otro lado. A los dieciséis, pasé toda una mañana de sábado esperando que un compañero del colegio me llamara para ir a dar una vuelta esa tarde. Comencé a ilusionarme sobre las once. Llamaron mis tíos, un compañero del trabajo de mi padre, pero ni hablar del chaval en cuestión. La ilusión dio paso a la inquietud, confirmé decenas de veces que el teléfono no estuviera mal colgado y prohibí a mi familia usarlo. Murmuré «que me llame, que me llame» como una letanía y, al cabo de un tiempo, asumí que ese día no tendría plan. Comí frugalmente y me eché una siesta. Al despertar, mi madre me dijo que el amigo en cuestión había llamado mientras yo sobaba como si no hubiera un mañana. Hoy pagaría por mantener esa capacidad de dormir a pierna suelta, pero ese día odié mi capacidad para la desconexión. Cogí un par de monedas y me fui a la cabina de la esquina. Contestó su madre. «¿De parte de quién?». Le di mi nombre. Jamás lo había oído. «Malo», pensé. «Ha salido a dar una vuelta. Le diré que has llamado». Me apoyé en la marquesina y eché un par de lagrimillas con ese sentimiento solo apto para los adolescentes.