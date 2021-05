Quid pro quo

Por supuesto que hay más: un plan de ajuste presupuestario a medio plazo (lo deberá hacer quien gobierne a partir de 2024) para comenzar a embridar el déficit y regresar al objetivo de una deuda inferior al 60% del PIB, la imprescindible reforma de las pensiones públicas y la recuperación del factor de la sostenibilidad financiera para garantizar la continuidad del sistema, combatir el desempleo estructural y la altísima tasa de temporalidad laboral, quieras o no, a través de una reforma del mercado de trabajo, potenciar la unidad de mercado y alcanzar un consenso básico sobre el modelo educativo del país, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, las españas no avanzarán si no se produce una reforma de la gobernanza y la gestión de las universidades públicas y se intensifica la colaboración de las mismas en proyectos público-privados reorganizando el sistema español de I+D+i. ¿Cuál será el papel de las universidades canarias, por ejemplo, en los proyectos de inversión en las islas que pretendan optar a la selección para los fondos New Generation?

Casi todas las reformas y cambios deberán enfrentarse con importantes incentivos en su contra, con intereses corporativos furibundos, con pegajosas inercias ideológicas. Pero sobre todo con los temores y reservas de un Gobierno que ha anunciado un maná financiero casi inagotable sin musitar una palabra sobre las transformaciones estructurales – y no solo los beneficios tintineantes– que implican las ayudas europeas.