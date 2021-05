Comienzo así la columna de hoy porque la desaparición de los niños de Tenerife me ha devuelto el dolor de Nieves. El último comunicado que ha difundido la madre de Anna y Olivia, de 1 y 6 años, deja entrever el conflicto de una relación fracturada y dolorosa. Le pide a Tomás, el padre de las niñas, que “desista” y no les haga sufrir, porque “ellas no tienen culpa de nada y estarán deseando verla desesperadamente». Hasta ahora ni una señal de los niños. No hay una persona que hable mal de Tomás, ni una, pero ya sabemos que en ocasiones los maltratadores suelen ser los más educados del barrio, bajan y suben la escalera y siempre saludan. No me fio de Tomás ni de sus amigos, tanta bondad y perfección mosquea.