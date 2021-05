Hestia Ignis Team: lo que aprendemos compitiendo

Hestia Ignis Team no es solo un equipo cualquiera más que se une al sector eSports de League of Legends. Representando a la Asociación Hestia, y conformado por cuatro chicos y una chica que somos estudiantes universitarios de la ULPGC, este equipo se creó como una apuesta por un proyecto que une lo educativo con la práctica de los eSports. El equipo referencia todos los valores que deberían ser esenciales en competiciones de cualquier tipo: aptitudes como la deportividad, la comunicación y la constancia se tienen en cuenta, además de la disciplina y la organización necesaria para saber llevar todo adelante. Porque es así, el establecimiento de prioridades es importante; quienes componen este equipo no solo se dedican a estudiar el juego y entrenar las horas necesarias, sino que también, como estudiantes universitarios que somos, tenemos que administrar nuestro tiempo para que ninguna obligación quede descuidada.

A la hora de afrontar un partido, todo se une para dar lo mejor como equipo y lograr alcanzar la victoria. Juega un papel crucial la comunicación, no solo a nivel de entendimiento de los jugadores entre sí, sino también en cuanto a asertividad: saber identificar cuándo es el momento correcto para hablar de algo y cómo hacerlo de manera constructiva, sin influir negativamente en el ánimo ajeno. Además, debemos estar lo suficientemente coordinados para, como conjunto, saber identificar cómo reaccionar en según qué situaciones cuando se presentan en medio de una partida.

En conjunto con la comunicación, no puede dejarse de lado la disciplina que requiere mantener un horario para realizar los entrenamientos, donde se estudian y prueban diferentes tipos de estrategias y tiempo que, si hay un enfrentamiento previsto para días posteriores, se emplea en examinar el modo de juego del rival y crear un plan de partida en base a eso. En este aspecto, ser constante, perseverante y haber empleado el tiempo suficiente en conocer todas las opciones que podrían estar a nuestro alcance es lo que verdaderamente marca la diferencia desde antes de que la partida comience.

Por último, hay un aspecto que pudiera ser aún más importante que cualquiera de los valores nombrados anteriormente: la mentalidad. El equipo de Hestia Ignis Team está especialmente concienciado de que es importante mantener la mentalidad correcta en todo momento, aunque se presenten complicaciones en un primer instante. Esto implica saber qué hacer para mejorar en lugar de tirar la toalla, sacar provecho de las oportunidades que aparecen en cuanto el rival comete un error y mantener la calma, aunque la partida se ponga difícil. Por supuesto, todas estas son habilidades que pueden entrenarse y mejorarse cada vez más para ser más determinante en el escenario competitivo. Ser autocrítico o autocrítica también es importante aquí, pues aunque hablamos de un juego de equipo es decisivo saber dar un paso atrás y aceptar los errores individuales para así poder crecer como conjunto, con humildad, pero a la vez con solidez y ambición.

Con esta filosofía hemos podido ascender de la División de acceso a la Segunda División de la Liga Canaria eSports Hiperdino, y con ella queremos seguir adelante hasta donde podamos llegar. Queremos dar con ello un mensaje desde Hestia Ignis Team a todos esos chicos y chicas que quieren tomar este camino: lo importante no es solo ganar, es hacerlo como equipo, unidos y unidas, aprendiendo y superándonos cada día, llevando esa mentalidad a los demás aspectos de la vida.