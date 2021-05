Los berberechos y las cañas

Berberechos y cañas, algo singular, ha sido suficiente para ganar las elecciones. Claro, muchas preguntas surgen, si realmente esto ha sido la clave. Si creo que conecto con el inconsciente colectivo. De ahí la sorpresa. Fue bien leído, como enganche y ejemplo del neoliberalismo, que lo acompañó, de conciertos culturales y musicales de aforo limitado, con la voz de su promotor Nacho Cano. Muchos meses han pasado desde la declaración oficial del estado de alerta, que hizo a los ciudadanos pobres y ricos, considerar que con estos gestos, nos conecta con la Libertad, para gozar con lo de siempre y ofrecer huidas de falsas salidas. Se conectó con el deseo y con el hartazgo.

Diríamos que el estado emocional y no las condiciones materiales, han jugado su papel en estas situaciones de sinergia. Es conocer bien la realidad subjetiva, en un país, donde la pandereta y la picaresca, continúan aflorando como símbolos de la identidad española. El estado de alerta fue agitado y publicitado como un estado totalitario propio del comunismo del siglo XX. Las restricciones de la libertades de movimiento y reunión, como la naturaleza de una ideología que gobierna este país. Se descontextualizo el discurso de lo real y se movió ágilmente en lo simbólico. De hecho, a penas se habló en la campaña de alternativas a los problemas de los ciudadanos.

Los deseos y la ilusión de finalizar con el estado de alerta sirvió como significante de Libertad y contrario a los totalitarismos, como final de la pandemia. Nada tiene que ver con lo real, pero eso no importa. En la Alemania nazi, el discurso de una raza pura y aria, fue más ilusiónante, que la catástrofe que conllevó. pero en el tiempo, lo real se impuso. Adherencias al discurso no faltaron. aplausos y algarabias. Las medidas de seguridad como el ERTE, salario mínimo interprofesional, que no afecta a las clases medias, apenas tuvo impacto sobre una reflexión que se nos antojaba necesaria.

Pisar las calles, bajar a la área, conectar con la ciudadanía, recibIr a todo el mundo, siempre es una premisa para el éxito electoral. Últimamente, los líderes políticos confunden Twitter con la realidad, o con las tertulias radiofónicas.ambas bien financiadlas por los de siempre. Seguramente entre los dos millones de personas que no te votaron, la mayoria no seguían día a día Twitter, porque por sus salarios y su precariedad, esto no forma parte de sus preocupaciones.

Dividir por dos no es lo mismo que dividir por tres, Es más seguro dividir por poco El resultado está más garantizado. Aunque este sea imprevisible. Es por mera económica del esfuerzo. En condiciones determinadas la ciudadanía prefiere la seguridad.La seguridad que se podrán de acuerdo. Al pensar que siempre un acuerdo es mejor que un disenso. Y esto también fue valorado.

El programa de los neoliberales se mueven entre el liberalismo político y los fascismos -en americana latina se ha venido ensayando nuevas formas de golpismo- pueden modularse en una amplío espectro, según las encuestas, porque miran a la democracia, con el rabillo del ojo. Todos los discurso de gobierno ilegítimo obedece a este nuevo paradigma.

Y la social democracia, sigue con su programa de reformas, que no es capaz de controlar la economía, sino abrir espacios para que algunos sectores puedan respirar - algo es algo en este agujero- pero sin cambiar la redistribución desigual de la riqueza. Nueva crisis, y volver a empezar, para repetir el ciclo. Si la cernania de los gobernantes se pierde se perderá los gobiernos.

Esta sindemia dará para mucho.