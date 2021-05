Libertad y responsabilidad

Rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez. Enseguida lo deja claro: no, ni volverá el estado de alarma ni el Gobierno emprenderá ninguna acción o modificación legal ni – esto no lo dijo pero fue bastante evidente – considera siquiera que la presente situación merezca un mísero debate parlamentario. Y luego la frase que repitió tres o cuatro veces: “las comunidades autónomas tienen las suficientes herramientas legales para luchar contra la propagación del virus”. El presidente, sin duda para no ser pesado, no concretó jamás tales herramientas, por más que se pueda suponer que se refiere al real decreto por el que se modificó la ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, cuya lectura convierte en prosa cristalina cualquier novela de Julián Ríos. De inmediato añadió Sánchez que en tres meses –es decir, a mediados de agosto – el 70% de la población española estaría vacunada. Así que, ¿qué problema hay?