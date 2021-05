¿Quién nos amenaza?

El Instituto de Seguridad y Cultura, que tiene un observatorio de Ceuta y Melilla, ha publicado el informe Marruecos, el estrecho de Gibraltar y la amenaza militar sobre España, que ha tenido un amplio eco en los medios de comunicación. La línea argumental del trabajo parte de la declaración del presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump reconociendo la soberanía marroquí del Sáhara Occidental en diciembre pasado, para enlazarla con las declaraciones paralelas del primer ministro marroquí Saadeddine El Othmani en las que dice que “llegará el día en que vamos a reabrir el asunto de Ceuta y Melilla, territorios marroquíes como el Sáhara”. La guinda argumental de este estudio es la posible amenaza que supone el proceso de rearme marroquí y su afán expansionista, de acuerdo a su proyecto del Gran Marruecos que abanderó Hassan II con el partido nacionalista y anticolonial marroquí Istiqlal en 1956, poco después de la independencia de los protectorados francés y español.

EEUU ha sido aliado de Marruecos desde su independencia, pues fue el primer país en reconocerlo como tal. Pero más bien ha tenido un interés remoto y errático, vinculado a su situación estratégica en el Estrecho, Mediterráneo y Atlántico. Han tenido que pasar 45 años para que llegara un presidente antisistema como Trump y diera un vuelco a la tortilla. Como hemos visto, y sin necesidad de entrar en detalles al respecto, su apoyo en el caso del Sáhara es una operación de carambola con Israel, con el que Marruecos tiene la ventaja de que muchos de los ciudadanos israelíes son de origen marroquí. Respecto a Ceuta y Melilla hemos de decir que estas dos comunidades españolas no son objeto de descolonización. Es decir, no figuranen la lista de los Territorios No Autónomos reconocidos por Naciones Unidas, entre los que sí están el Sáhara y Gibraltar, por ejemplo. Otra cuestión distinta es el uso oportunista que hace la diplomacia marroquí de esta muletilla de presión a España. Fue muy empleada durante la transición democrática española, al igual que hizo Argelia con el Mpaiac y con los ataques del Polisario a la flota pesquera española. Ambos países trataban de que España se alienase con sus intereses respecto al ya descolonizado Sáhara. Hoy, en estos días de mini- crisis diplomática por la acogida médica en España del presidente del Frente Polisario Brahim Gali, podría ser también propicio para resucitar la reclamación de Ceuta y Melilla. En relación con el rearme marroquí, el informe de Instituto de Seguridad y Cultura lo relaciona con buen criterio a la carrera armamentística de los dos líderes del Magreb, Marruecos y Argelia. Sin duda, los argelinos llevan la ventaja en esta escalada con una inversión de 91 billones de dólares, dos veces más que los marroquíes. Por ejemplo, frente a seis submarinos argelinos de fabricación rusa, Marruecos no tiene ninguno. Marruecos cuenta con 83 Falcón F-1 y Mirages (americanos y franceses) y 35 buques de guerra, mientras que Argelia tiene 124 aviones rusos y 76 buques de la Armada. En helicópteros el balance es de 224 más a favor de los argelinos. Argelia incluso tiene seis satélites y Marruecos dos.

No parece una broma, por lo tanto, a lo que se enfrenta Marruecos, con una frontera cerrada con su vecino desde 1994, posiblemente la única con la intercoreana. Los dos países tuvieron una disputa poco después de lograr su independencia en la Guerra de las Arenas por los límites fronterizos heredados de la colonización, que están situados precisamente en la zona de Tinduf donde el Polisario tiene sus campamentos. Hassan II y Bumedian llegaron a un acuerdo en 1972, pero el parlamento marroquí no lo ratificó hasta los años noventa. Quiero decir que la desconfianza profunda y la rivalidad en el Magreb alimentan la relación entre estos dos países.

Respecto al diseño del Gran Marruecos, también el territorio mauritano era codiciado por el expansionismo marroquí, pero Hassan II cerró esa reclamación en su día cuando acordó repartirse la administración del Sáhara con Mauritania y reconocer sus fronteras. Si Marruecos quisiera emplear su arsenal bélico para un supuesto afán expansionista Mauritania sería una presa más fácil y provechosa que Ceuta y Melilla. Tampoco nos tenemos que olvidar que España está en una OTAN en la que EEUU es un líder indiscutible, y que Marruecos es un Aliado Importante No-OTAN, incluido en el pacto de defensa colectiva. Todo esto nos lleva a la conclusión de que un rearme unilateral y con carácter expansionista de Marruecos no se vería con buenos ojos por nadie, ni por la OTAN, ni por EEUU, ni por Europa...

Hay quienes han querido ver aCanarias en las ideas del expansionismo marroquí. Incluso circulan montajes fotográficos, en los que aparece el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero con el rey Mohamed VI con un mapa del Gran Marruecos que incluye a las Islas y que, por cierto, ha sido desmentido por la web especializada en bulos Maltida.es, tal como se puede comprobar con una simple búsqueda en Google.

Hay corrientes en España que ven en nuestro vecino una amenaza constante, lo que tiene algunas explicaciones lógicas, como las que ha querido trasmitir sin mucha profundidad el Instituto de Seguridad y Cultura, y otras que están relacionadas con una aparente e irracional morofobia, que habría que sistematizar para conocer sus orígenes y su posible evolución. Lo cierto es que nuestros vecinos nos conocen mejor que nosotros a ellos, y eso nos deja en clara desventaja. Sólo hay que echar un vistazo a los programas de los partidos políticos españoles para comprobar que no se toman en serio las relaciones internacionales cuando hablan del Sáhara y se sitúan en posiciones de 1975, cuando ese mundo ya no existe.

A quienes consideran, con acierto, que el déficit de España en la relación con Marruecos se debe a la poca eficacia/eficiencia del ministerio de Asuntos Exteriores. Es cierto que hay un nivel bajo en relación al importante potencial que tenemos en Marruecos y en el mundo si tan sólo consideramos la dimensión de la lengua española. El Sáhara lo dejamos en su día sin preparar ningún plan para Canarias. Durante estos años hemos estado aislados de su devenir por instrucciones de Asuntos Exteriores, hasta que EEUU nos ha despertado de la siesta. Ahora algunos piensan que es una amenaza haber perdido la iniciativae incluso hay centros de seguridadque están dispuestos ahacer de bomberos pirómanos. En los últimos años han surgido muchas organizaciones de este estilo en torno al Sahel, por ejemplo, un agujero negro al sur del Sáhara donde la inmensidaddel territorio impide conocer a ciencia cierta qué está pasando y, por lo tanto, se pueden hacer todo tipo de cábalas como si se tuviera una bola de cristal sobre el mismo infierno. Ya ven, la mente crea demonios si nos empeñamos en ello.