Breverías 84

Pues yo no sé si el susodicho aprovechó para pintar todo el coche. Lo que sí sé es que la factura, incluso para un país caro como Gran Bretaña, fue de las que te dejan un recuerdo imborrable. Eso es lo que tiene la ética, que no siempre es de ida y vuelta.

*

Saber idiomas es importante. En 1971 Irak importó de EEUU grano de siembra tratado con un fungicida a base de metilmercurio altamente tóxico. El desconocimiento del idioma del etiquetado combinado con una entrega que llegaba ya tarde para sembrar motivó que el grano se destinara al consumo humano, con el resultado en cascada de miles de afectados de pérdidas de visión, descoordinación de movimientos, y a la postre no menos de 700 muertos.

Por no mencionar otra confusión semántica en la misión a Marte del «Climate Orbiter» en 1998, que tras 286 días de travesía no pudo cumplir su cometido de observación del planeta rojo. Debido a una confusión entre el fabricante Lockheed Martin, que utilizaba unidades de medida inglesas, y la NASA que aplicaba el sistema métrico decimal, la nave no llegó a entrar en órbita, sino que posiblemente siga a la deriva en una no planificada misión hacia los confines de nuestra galaxia.

*

Tal vez recordarán que quedó abierto el plazo para proponer un término que definiera la generación de los 60, 70 y 80 años convertidos en un grupo de hiperactivos séniors que en palabras de Sandra Pujol constituyen «una verdadera novedad demográfica de hombres y mujeres en plenitud de su vida, física e intelectualmente activos que han renunciado a envejecer». Pues bien, aparte del ya apuntado «jubilados reseteados», nos han sugerido los términos «jubilados recalcitrantes» y creo que hasta ahora el mejor de todos, por su carga de rebeldía soterrada, los «injubilables»,

Por favor, que no decaiga la inventiva: sigue siendo bienvenida cualquier nueva propuesta.