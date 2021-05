Sin sentido cívico

Domingo, nueve de mayo, a las once y media de la mañana, los protestantes domingueros, cómodamente sentados en sus coches, llevan ya media hora haciendo sonar sus bocinas sin descanso, obligándonos al resto de ciudadanos a sufrir el martirio de tan desagradables y continuados sonidos. Media hora después se une al caos acústico la sirena de la policía y esperamos que se acerque a poner orden y a obligar a cumplir la prohibición de hacer sonar el claxon en la ciudad. Pero nos equivocamos. Al rato, desaparece el sonido de la sirena de la policía y continúa el insufrible ruido de los domingueros. Tal vez, pensamos, están delante del Gobierno de Canarias demostrando su descontento. Pero, ¿no saben todavía que tan sólo escuchamos sus protestas los vecinos, que nada podemos hacer por ellos, porque es de suponer que el Presidente Autonómico y su séquito estarán en su residencia privada, disfrutando del fin de semana, y se enterarán de la enésima protesta por los medios? Este continuado martirio a los sufridos ciudadanos, cada domingo y desde hace meses, nos da una idea del poco o ningún sentido cívico de este gremio que protesta, de la indiferencia de la policía y del poco interés del Ayuntamiento en hacer cumplir las normas sobre ruidos y molestias acústicas innecesarias, consiguiendo con ello los manifestantes todo lo contrario a la solidaridad que buscan de la ciudadanía e, incluso, que nos den ganas de tirarles al paso sobre el coche un tiesto, cosa que, por supuesto no hacemos por respeto a todo lo ajeno y poseer un gran sentido cívico, aunque creamos que en este caso estaría justificado y merecido, por las molestias que, semana tras semana, no les importa causar a los sufridos ciudadanos.