Todo o nada

Si se suman los fondos extraordinarios y los fondos estructurales del presupuesto plurianual España recibirá de la Unión entre 2021 y 2027 unos 170.000 millones de euros. Alrededor del 12% del PIB español de 2019. Es muy difícil gastar eficazmente esa cantidad. De los modestos 12.300 millones de fondos estructurales del periodo 2014-2020 los gobiernos españoles solo pudieron gastar el 65%. Específicamente el reto de Canarias es muy delicado. Es muy improbable que volvamos a ver por aquí diez o doce millones de turistas anuales, así que, sencillamente, nos jugamos un futuro viable en el próximo lustro. Sin una visión estratégica global e integral de proyectos e inversiones –y esa visión ha de ser política, aunque el modelo debe basarse en la colaboración público-privada– fracasaremos miserablemente: energías renovables, impulso e innovación en el sector agropecuario, economía azul, exportación de know how a África. No está mal si se saben gestionar sinergias y complementariedades, pero persiste un problema central: no habrá durante varios años un sector tan catalizador como el turismo para incentivar una agricultura y una industria renovadas y renovadoras. Un problema poco manejable y muy amenazador.