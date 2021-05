Tokio 2021 y el deporte digital

LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

Ante una larga espera sobre qué acciones iba a tomar el Comité Olímpico Internacional (COI) sobre el uso de videojuegos en sus competiciones, ya sabemos que en los objetivos que plantean en su agenda para 2025 incluyen los esports deportivos, es decir, aquellos que simulan un deporte ya existente, como elemento para promocionar los valores olímpicos y sus modalidades entre el público más joven, que ha pasado a estar interesado por contenidos digitales y streaming de deportes electrónicos más que por la clásica retransmisión de deportes en la televisión. Y es que el impacto de la actual pandemia del COVID-19 ha hecho que el uso de videojuegos y sus competiciones online aumenten más rápidamente de lo esperado, a pesar de que ahora los eventos están limitados, los esports en España durante 2020 generaron más de 1.747 millones de euros facturados y con una empleabilidad de más de 9.000 personas de forma directa, según el Anuario de la Asociación Española de Videojuegos (2020). Estos son datos que no se pueden obviar y desde la sede del COI en Suiza han dado el paso uniendo deporte tradicional y digital. No podemos olvidar que el proceso de la creación de los Juegos Olímpicos Modernos se aprobó en el Congreso de Pedagogía de 1894 en París. Cultura, educación y deporte se fusionaban para unir a los pueblos y defender el juego como proceso de socialización. Como bien dijo Pierre de Coubertin: “lo mejor que tienen los sueños es que se pueden hacer realidad”.

Estamos viviendo un cambio significativo en el que los recursos digitales van a ser una parte importante de todas las actividades del futuro, que ya empiezan a convertirse en presente. Esto es una tendencia hacia la filosofía del transhumanismo híbrido en lo que lo analógico, como es el deporte tradicional olímpico, convive con su competición paralela de forma virtual, a lo que de momento el COI ha denominado “Series Olímpicas Virtuales” como un elemento de promoción de los deportes y valores olímpicos, una de las claves para utilizar la tecnología en positivo y conectada con las personas.

Estas Series Olímpicas Virtuales están formadas por diversos juegos virtuales que simulan deportes tradicionales de forma virtual y los elegidos para esta primera edición han sido ciclismo, vela, remo y béisbol. Sin embargo, cabe destacar que también han elegido el automovilismo, a pesar de no ser deporte olímpico, lo han incluido en su versión virtual, probablemente por la gran comunidad que se está generando en el simracing (simuladores de coches) desde hace años a través de la Federación Internacional de Automovilismo y del publisher de Gran Turismo Sport, así como por ser una oportunidad de promocionar un deporte que nunca ha recibido una medalla olímpica.

Para los apasionados del motor, el Gran Turismo ha dado el pistoletazo de salida, comenzando la pasada semana con los clasificatorios donde cualquier persona se puede apuntar y marcar su tiempo desde casa. El próximo estreno será el 20 de mayo con la regata virtual, el 25 de mayo con la vuelta ciclista y el día 31 con el remo. Y es que estas dos últimas modalidades son consideradas videojuegos activos, es decir, aquellos donde existe un gasto de energía considerable, ¿o es que cuando hacemos bicicleta o remo en el gimnasio no se gastan calorías? Pues esto se ha llevado al videojuego, con una bicicleta estática en casa se puede participar en el circuito virtual, donde hay que superar las subidas, bajadas y curvas del circuito seleccionado como en la realidad, mientras que en el remo podrás usar la máquina de tu gimnasio, para registrar la marca y participar en esta competición virtual. La vida digital activa generará nuevos modelos de gimnasios, los e-gym. La innovación no significa inventar cosas sino dar valor a lo existente y tanto el deporte como la actividad física no quedará fuera de esta ola digital educativa de carácter social.

Estas nuevas acciones son otra forma de recuperar la participación amateur en el ámbito olímpico, dando más acceso a la sociedad a participar en diferentes competiciones y rompiendo la brecha generacional, a través de las que se pretenden transmitir sus valores, como en este caso es la inclusión social. La participación en la modalidad de remo tiene como finalidad recaudar dinero para la Fundación del Refugio Olímpico, que tiene como objetivo dar mayor acceso al deporte en diferentes lugares del mundo. Por otro lado, la regata virtual, se va a celebrar desde la ciudad de Río, donde se desarrollaron los anteriores Juegos Olímpicos, hasta Tokio, donde se celebran este año, uniendo y promocionando así las diferentes ciudades, y por ende culturas a nivel internacional. El turismo deberá tomar nota si quiere atraer a estos nuevos ciudadanos jóvenes y adultos. Por lo tanto, los esports deportivos se convierten en una pieza clave del futuro olímpico, donde van a convivir con los deportes tradicionales, y tenemos que estar preparados para ello. No repensar este presente nos dejará fuera de esta nueva época.