El Valium, los Rolling Stones y el cambio social

Aunque no es uno de sus temas más conocidos los Rolling Stones dedicaron una canción, Mother’s Little Helper (La ayudita de las madres) al diazepam (Valium). En la letra de la canción las madres se lamentan de que los niños de ahora ya no son como los de antes, de que los hombres de ahora no son como los de antes, y dicen que como una ayudita para sobrellevar todo esto hay una pequeña píldora amarilla, aunque hay que tener cuidado con las sobredosis. Ha pasado ya tanto tiempo desde entonces que los hijos de aquellas madres a las que los Rollings dedicaron esa canción ya están en edad de jubilarse, la canción es de 1966. Y, pandemias aparte, el uso de los ansiolíticos no sólo no ha disminuido, sino que incluso se ha popularizado aún más, con nuevas variantes en busca de más efectos positivos y menos negativos (clonazepam). Nada más lejos de mi intención que cuestionar que en muchos casos los medicamentos sean la única y/o mejor manera de tratar determinadas dolencias: de la misma manera que hay quienes nacen más altos o más bajos, con ojos más claros o más oscuros, es normal que haya gente que nazca con una mayor tendencia hacia la depresión, otras hacia la ansiedad, y cuando se alcanzan determinados niveles los tratamientos farmacológicos son, sin duda, recomendables. Pero, ¿no nos debería hacer reflexionar el hecho de que tantas personas, durante tanto tiempo, tengan que recurrir a medicamentos para poder sobrellevar su vida?