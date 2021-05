Nuestro protagonista, al que llamaremos Bernardo, es canario, y más que a un estereotipo, responde a una realidad. El otro día, Bernardo, vamos a apearle del don, hizo un alarde digno de su ideología. Orgullo sería poco, más bien agraciado se siente por profesar la doctrina de las izquierdas. Aunque su hija continuamente le llama la atención, con escaso éxito por cierto, él siempre practica un curioso atajo en las situaciones de abierta controversia. Tan pronto está con unos, los suyos, como los abandona, si bien él cree que no se ha movido de su posición. Yo lo llamo el “atajo de Bernardo”, en honor a la persona que lo lleva a cabo.

Hace unas semanas, hubo un encendido debate en el entorno del antiguo profesor, además de rojo como la sangre misma. El tema de discusión era la tolerancia religiosa y la defensa de la igualdad entre hombre y mujer. Nuestro querido Bernardo, siempre polémico y nunca intransigente -o quizás, sí, ya veremos-, se decantó por lo que denominó “tolerancia cultural” cuando alguien hizo mención a los velos de las mujeres musulmanas en las calles de nuestras ciudades. Es más, apostó firmemente por el respeto al niqab en los centros escolares, al margen de cualquier otra consideración. Al instante, se vio comprometido en su discurso, ya que otro alguien le recordó que, como hombre de izquierdas, rojo hasta las trancas, no podía estar de acuerdo con la merma de los derechos de la mujer que representa el velo impuesto a las féminas. Tras pensárselo, reculó y volvió sobre sus pasos, utilizando el atajo que lleva su nombre.

Si las palabras de Bernardo fuesen una línea recta en progresión, lo cierto es que, con el atajo, volvía al principio. Y así fue. Por arte de encantamiento, la “tolerancia cultural” desapareció y la rojez del pensamiento lució de nuevo en su semblante. “Es verdad, los derechos deben prevalecer”. No obstante, le molestaba al buen señor que le descubrieran en falta ideológica y reaccionó a su manera, porque no quería que nadie le señalara la ausencia de coherencia. “Nadie prohíbe que un alumno vaya con el torso al aire, ¿por qué entonces habríamos de limitar el uso del niqab en el recinto escolar?”. Un argumento claro, sencillo, limpio en su estructura, como a él le gustaba, digno defensor de la integración de las culturas que también era. Además, la izquierda de ahora, no la de antes, se distingue por la lucha de las identidades, reflexionó para sí mismo. Con todo, parecía que don Bernardo -recobrado el don-, había ganado la partida, pero sólo fue mera ilusión. Un tercero en discordia le dijo que tal argumento era falaz, absurdo en más de un sentido; que lo importante no era el niqab en sí, ni la cultura de origen, sino la separación entre lo privado y lo público, como ya apuntara Kant.

Bernardo, en un nuevo salto a no se sabe dónde, utilizó el comodín del atajo para volver a la primera casilla y mostrarse plenamente de acuerdo con la distinción del filósofo alemán. Terminada la conversación, ya en casa, se miró al espejo y se preguntó si realmente era él o, por el contrario, su amigo Eduardo; si era rojo, el rojo de las verdades inmutables, el de la superioridad moral, o si, por el contrario, mudaba la opinión al vaivén de las circunstancias. Lo único que tenía claro es que el “atajo de Bernardo”, su gran invención, era una herramienta maravillosa porque siempre le hacía estar en el dominio de la verdad. A la mañana siguiente, entró de nuevo en el baño y la imagen del espejo le devolvía un reflejo distorsionado, en el que apenas se reconocía, pero esta vez el atajo no le funcionaba por mucho que entrara y saliera del aseo. El reflejo siempre era el mismo, totalmente desprovisto de coherencia en la forma y en el fondo. Así es la izquierda actual en Canarias y, por extensión, en toda España, tan ensimismada que ni ante el espejo se reconoce.