Ni Ceuta sirve para una tregua

De inédita a normal. Si la invasión, avalancha o éxodo marroquí sobre Ceuta carece de antecedentes históricos reseñables, menos excepcional resulta que ni el espacio de la política exterior española quede vetado a las trifulcas partidistas. Sánchez y Casado lanzaron al vuelo el martes la existencia de su conversación telefónica sobre el conflicto con Marruecos y los miles de migrantes que llegaban a la ciudad autónoma. Un microdiálogo que insufló el ambiente de cierto optimismo con respecto al entendimiento entre ambos líderes, al menos en algo tan relevante como un desastre humanitario y la movilización del ejército para la protección de la frontera nacional frente a una acción enemiga. Pero fue un espejismo. La sesión de control del Congreso de los Diputados diluyó el supuesto entedimiento ante el material inflamable, haciéndole el trabajo de macramé a la ultraderecha: en el caos, el ultranacionalismo siempre tiene su consumo. ¿Hay algo que pueda abrir una tregua sólida y duradera entre socialistas y populares? Cuesta encontrar alguna posibilidad. Lo sucedido en Ceuta vendría a ser, en una escala del 1 al 10, el punto máximo de una situación de emergencia para un país, que podía haber desembocado en un respuesta represiva (por no llamarla bélica) acorde con la ofensiva desatada por el país vecino. España, en dicho estadio hipotético, aunque posible, tiene el apoyo de la UE y a EEUU como contrincante. Nada ajeno a la paz ocurrío por el imperativo de la cultura democrática, de la que hizo gala el gabinete socialista salvando vidas. Sin embargo, el PP no lo comprende, al igual que otros para los que las molestias causadas a Marruecos justifican una iniciativa como la acontecida. Casado debe posicionarse con España y no con el oportunismo político, remando hacia la sensatez diplomática. No dando alas a un estado extranjero que se refocila al calibrar las consecuencias de su lección por atentar un segundo contra sus intereses. Y esto ha sido Perejil multiplicado por 10.000.