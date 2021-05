Poesía del paisaje

Me confieso algo vulnerable a ciertas manifestaciones poéticas de tipo bucólico. No hace mucho, circulando por una calle del extrarradio de Las Palmas de Gran Canaria, percibí el cartel de un modesto bar, con el nombre de «La Aurora de Valsendero». No me pude resistir al encanto de tan eufónico topónimo y no tuve más remedio que aparcar y bajarme a tomarme un café en dicho establecimiento. Y no es la primera vez; en otra ocasión, donde me detuve fue no muy lejos de ahí, sólo para aspirar el aroma de un lugar cuyo letrero rezaba «Isla Perdida».