El milagro español 2050

Denominar milagro español al plan de desarrollo 2050 de Sánchez y un arsenal de expertos no es peyorativo, porque muchas veces de la irracionalidad de lo inaudito sobreviene la fe en el progreso: el superavión se logró gracias a la neurosis del cineasta Howard Hughes, obsesionado por el vuelo de un pájaro de metal con su vientre lleno de pasajeros. «Yo tengo un sueño», dijo Luther King, y fue asesinado. Poner faros largos a la vida es la idea de toda posguerra, levantar un país y limpiar los escombros. En el caso español, mucho más: estructuras oxidadas que pudieron desaparecer, pero que se quedaron ahí junto a las que trajo el terror de las corruptelas, una era como la de Robespierre, pero plagada de pelotazos en vez de por cabezas seccionadas con la guillotina. La Segunda República intentó regenerar la educación española con un gran proyecto pedagógico y científico, al que Franco no le dedicó ni un solo minuto, como es obvio. Ahora, somos un país trufado de leyes educativas, cada gobierno con la suya, pero ninguna ha sido capaz de acabar con el fracaso escolar. Sánchez presenta su milagro no sin cierta ansiedad, carcomido por la duda de si el tejido comatoso de la política y la ligazón celular de una sociedad hastiada serán capaces de pensar en clave de optimismo. Y ahí en este punto conectamos con la generaciones del 14 y el 98, que no pararon de preguntarse a sí mismas qué era España, a qué habíamos venido al mundo y qué misión teníamos encomendada como patria. Discutieron hasta que llegó la democracia sobre la rareza nacional, la europeización de la nación, los valores finiseculares, la tercera España, la tradición liberal... 2050 en el horizonte arrastra todo este amasijo de competencias, incompetencias, éxitos y frustraciones que nos han convertido en ciudadanos descreídos, cada vez más insolentes y humorísticos ante las grandes hazañas que pretenden cambiar la faz de la tierra. ¿Seremos capaces los españoles? Llevamos siglos con la pregunta.