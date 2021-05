El asterisco de Trapiello

Es relativamente fácil pensar en algo nuevo y diferente o, por lo menos, disfrutar con esa sensación. Lo que, desde luego, se hace difícil es escapar a uno mismo, a lo que se es. Sucede aquí como en la obra de Ortega y Gasset titulada Ideas y creencias, un tomito destinado a ser un “mamotreto filosófico”, pero que la guerra fratricida, qué si no, dejó en un veremos. El maestro distinguía entre “ideas-ocurrencias” e “ideas-creencias”, separando dos conceptos que eran fundamentales y pocas veces advertidos. Las primeras, en su origen, eran el fruto del pensamiento como tal, algo sobrevenido y de lo que se era perfectamente consciente, mientras que las segundas, por el contrario, estaban en nosotros al margen del brillo de la conciencia de su existencia. En fin, concluía el madrileño que las creencias determinan nuestra forma de entender el mundo.

En el plano de las ideologías, la distinción orteguiana se vuelve axiomática. Es casi imposible evadirse del sesgo de las creencias cuando de analizar o interpretar la realidad se trata. Una última muestra la hemos tenido en la difusión de la noticia de la entrega de las medallas de Madrid a algunos personajes de la vida pública. Para el caso, me gustaría comentar la situación de Andrés Trapiello, leonés de nacimiento, pero gato de adopción. Es tal su complicidad con el lugar, sus gentes y monumentos que se podría decir sin empacho que Trapiello es Madrid y Madrid es Trapiello. Pero, los concejales del PSOE, no se sabe si por la reciente derrota en las urnas o por las socorridas creencias de Ortega, han puesto un asterisco a la designación del autor de Las armas y las letras. Le han tildado de “revisionista” y dejado en el aire un tufo maloliente a lo que iba a ser un agasajo de la ciudad al celebrado escritor. Supuestamente, Trapiello no cumple a rajatabla los criterios progresistas en cuanto a la visión estimada como “correcta” de la contienda bélica del 36. Y, aun así, han votado favorablemente a la propuesta de la concesión del honor, pero el resquemor del inopinado asterisco al galardón, más que agraviar al homenajeado, señala a ese ideario profundo en el cual se está, incluso inconscientemente, como diría Ortega. Los socialistas de Madrid no piensan, sino obedecen ciegamente a unas oscuras creencias que, por lo demás, conforman la ideología progre más intolerante y sectaria. Con ello, se intenta agradar a la parroquia del credo, con un gesto que, en cierto modo, la alienta y legitima. Pobre Trapiello y pobre Madrid, puesto que ni el uno ni la otra se merecían semejante desprecio.

Escribía Hobbes en el Leviatán que “la vida del hombre es solitaria y desagradable”, y nuestro Trapiello, pues ya es de todos, lo ha vivido en primera persona y cuando menos lo esperaba, al ser objeto de un justo reconocimiento. Desde aquí, mi ánimo y consideración hacia el leonés, al que ni por un instante, ha de ponerse un pero, tan siquiera un asterisco, y a los ignaros socialistas de Madrid, les recordaría los versos del Juramento a la alegría de Miguel Hernández, aquellos de “alegraos por fin los carcomidos, / los desplomados bajo las tristezas:/ [y] salid de los vivientes ataúdes”.