La situación militar de Canarias

Es muy curioso que en esa apasionante prospectiva para los próximos treinta años, no exista apenas una palabra sobre política exterior más allá que píos deseos de fraternidad, amor y paz. A medida que uno avanza en la lectura del documento su orientación me recuerda cada vez más a ese Programa 2000 que a finales de los años ochenta impulsaron los guerristas para “preparar a la sociedad española para el futuro”, aunque ciertamente los aspectos técnicos se benefician de un mayor rigor técnico y estadístico. Eso sí: el Programa 2000 coordinado por Manuel Escudero no pretendía ser otra cosa que un documento de partido a debatir entre la militancia socialista, mientras el Plan de Recuperación está diseñado desde la Presidencia del Gobierno y pretende marcar las grandes estrategias de desarrollo del país sin que se debate siquiera en las Cortes. Por supuesto, el documento de la intelectualidad orgánica psocialista no presenta reformas firmes en materia diplomática, militar o inmigratoria.

La incruenta pero violenta crisis de Ceuta ha acaparado la atención de los medios de comunicación canarios, pero los líderes y organizaciones políticas isleñas no han estado a la altura, empezando por el presidente Ángel Víctor Torres, que se limitó a expresar muy seriamente sus deseos que todo terminara bien y más bien prontito. Uno de los mayores esfuerzos discursivos que ha realizado el Gobierno autonómico es insistir una y otra vez en que no hay jamás motivos para protestar y reclamar ante el Gobierno central absolutamente nada. Todo se arregla con información, palique y buena voluntad. Es grotesco. Una entidad política altamente federalizada como Estados Unidos tiene conflictos de amplísima naturaleza –jurídicos, económicos, reglamentarios, fiscales—entre los estados y Washington que muchas veces adquieren un tono virulento y acaban en los juzgados. Esa asombrosa pregunta de Julio Pérez en el último pleno parlamentario sobre qué haría el nacionalismo canario cuando no haya nada que reprocharle a Madrid es más estúpida que taimada. Actualmente las Fuerzas Armadas cuentan con menos de 8.000 efectivos en Canarias, y unos 5.000 forman parte del Ejército de Tierra. Canarias es una región deficientemente protegida desde un punto de vista militar y eso debería incluirse en la agenda política del país. No lo será. Cuando el actual Gobierno autonómico justifica que el Gobierno central posponga una y otra vez la Comisión Bilateral Canarias-Estado, cuando practica el avestrucismo frente a una industria turística regional que no merece un plan específico de ayudas o a un Ministerio de Hacienda que no suelta las perras del convenio de carreteras, ¿cómo esperar una preocupación activa por la situación geoestratégica y militar de Canarias?