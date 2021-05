El complicado triángulo

En los estertores de la Guerra Fría, aunque aún estaba caliente la ‘crisis de los misiles’ en Europa, un suceso lejano vino a cambiar el sentido del riesgo estratégico para España. La URSS ya no se consideraba el mayor peligro. La OTAN estaba respondiendo con inteligencia y firmeza solidaria al desafío de Moscú que había roto el statu quo en el ‘teatro europeo’, así se le decía, al cambiar unilateralmente los SS-20 por los más modernos SS-21. Pero la casa madre del comunismo mundial ya amenazaba ruina.

Persia, actualmente Irán, vivía unos sucesos que tendrían un gran impacto mundial. Llegaba, desde su exilio en Francia, el imán Jomeini, líder espiritual y político de la revolución islámica que derrotaría al Sha Reza Pahlevi. Y este clérigo, de demostrado fanatismo, alumbró un monstruo. Sus ‘fatuas’ avisaban del peligro de que se extendiera su ejemplo por el norte de África. Todos los ‘estados mayores’ se prepararon parta la eventualidad: están para detectar nuevos enemigos y prevenir sus movimientos.

Argelia, por otra parte, tenía, y sigue teniendo, un ambiguo comportamiento con España. Fue uno de los protagonistas de primera fila del proceso de descolonización del Sahara Occidental ex español. Con un régimen militar ‘severo’, es enemigo atemporal e irreconciliable de su vecino Marruecos.

Cuando el régimen moribundo de un Franco que agonizaba en la clínica La Paz de la Seguridad Social cedió ante la Marcha Verde predicada por Hassan II, el presidente Boumedianne, padrino del Polisario, junto con el libio Gadaffi, atacó por la retaguardia. El FLN financió a Antonio Cubillo Ferreira y le montó ‘La Voz de Canarias Libre’, diseñó el MPAIAC (Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), activó el proceso de descolonización en la OUA, para llevar luego en bandeja el SÍ a la ONU, y dio cobertura y asilo a los guerrilleros-terroristas polisarios que secuestraban y asesinaban a indefensos pescadores isleños.

En ese cruce diabólico de circunstancias los Pirineos, o sea, el norte peninsular, cedió su puesto como primera línea de defensa al que entonces se llamó ‘Eje Estratégico Baleares- Estrecho - Canarias. La diplomacia, los servicios de inteligencia y la defensa pusieron los radares mirando al sur. Hubo un gran damnificado: el grueso de la Escuadra dejó Ferrol para tomar nuevas posiciones.

La actual crisis no se puede entender desde el desconocimiento de la historia y el contexto en que se produce. Argelia en enero de 2021 seguía siendo el primer suministrador de gas de España. Este hecho tiene una importancia excepcional: Rusia, un gran proveedor europeo, ha dejado de ser un proveedor fiable: en varias ocasiones ha utilizado sus gaseoductos como arma política.

Además, el actual régimen, que atraviesa serias dificultades con una rebelión creciente en las calles, necesita reactivar el fuelle de los enemigos exteriores.

Mientras renueva su apoyo al Polisario y sus críticas a España por no coger la soga de ahorcarse exige hospitalizar al presidente de la fantasmal RASD (República Árabe Saharaui Democrática) y jefe militar Brahin Gali en España para curarle la covid. España cede, pero lo peor es la forma de ceder: un vicepresidente activista y bocazas encabrona a Rabat y deja estupefactos a los diplomáticos españoles con un extemporáneo apoyo al Frente Polisario, justo cuando Donald Trump le había dado tal golpe al tablero que desparramó por el suelo todas las fichas.

En tiempos tormentosos no hacer mudanza (ni mucho menos chiquilladas), aconsejaba Ignacio de Loyola.

Marruecos, por su parte, parece tener un ‘manual ikea’ –a veces sobran tornillos o hay que meterlos a martillazos, hablo por experiencia propia- para imponer su política exterior: SM Hassan II organizó la ‘Marcha Verde’, una invasión en toda regla, que ocupó la mayor parte del territorio productivo y habitado de la antigua colonia española del Sahara Occidental.

En una entrevista-libro con el periodista francés Eric Laurent, el monarca reconoció francamente que “en realidad fue un horrible chantaje, pero un chantaje lícito y no reprimido por ley alguna” (Página 190, ‘Hassan II. La Memoria de un Rey’).

El problema, como decía un chiste verde portugués es la reiteración. Si la Marcha Verde fue ‘la madre de todas las marchas’, abrir las puertas o mirar hacía otro lado para provocar reiteradas crisis de migración con España vía Canarias o Ceuta y Melilla son sus hijos e hijas.

Viendo la secuencia histórica, no cabe la menor duda: la entrada de ocho mil personas, la mayorías menores, en Ceuta es parte de una ‘causología’ que da forma a una cadena de chantajes, por Juana o por su hermana.

Pero tanto va el cántaro a la fuente… La Casa Blanca ya ha advertido a Marruecos, aunque con palabras muy diplomáticas, que hay que jugar limpio y no utilizar este método que convierte en mercancía política a sus súbitos. Y Bruselas le ha recordado que los 13.000 millones en ayudas comunitarias desde 2007 incluyen la vigilancia de fronteras.

El gobierno marroquí tiene un problema de doble visión o bipolaridad visual y conceptual: parece no haber comprendido que la UE y España a estos efectos son lo mismo. Lo que se le hace a España se le hace a Bruselas. España, y en particular Canarias, son frontera sur de los 27.

Otro peligroso tic es el del PP: bien que los gatos no tengan memoria, pero a los políticos no les viene nada mal su buen funcionamiento cerebral para no hacer el ridículo, ni en casa ni en Estrasburgo. En los asuntos exteriores siempre se ríe por detrás.