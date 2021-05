Cada día, los jóvenes dedican más tiempo a jugar a videojuegos. Con ellos aprenden cómo colaborar en equipo para conseguir un objetivo, desarrollan valores y destrezas como el liderazgo, así como habilidades cognitivas que son fundamentales para superar los distintos puzles y retos que el juego les pone por delante. Y no solo eso: también aprenden a ponerse en la piel del otro; de hecho, en este punto precisamente se enfocan, por ejemplo, los Serious Games.

Estos son conceptos ya intrínsecos en el usuario que se han adquirido a lo largo de muchas horas y muchos juegos y que no se tienen que volver a explicar; esta es una de las virtudes que tiene el gaming: aprender jugando y desarrollar nuevas capacidades, algunas, de manera inconsciente.

Existen ya casi tantos géneros como videojuegos. Todos ellos se centran en entretener y hacer que el usuario se divierta. Más allá de este entretenimiento, hay videojuegos que se basan en narrar y educar, objetivo principal del género Serious Games, usando la diversión a modo de formación.

Microsoft lleva trabajando este modelo de formación con su Microsoft Flight Simulator desde 1982, exprimiendo al máximo la fidelidad de la aviación en un simulador para los más expertos, pero sin olvidarse de aquellos que quieren disfrutar de un vuelo a cualquier parte del mundo.

En Polonia conocen bien el uso de estos videojuegos: ya incluyen en la lista de libros recomendados para estudiantes de sociología, ética, filosofía e historia el videojuego This War of Mine, obra que relata la cruda experiencia vivida por los civiles bosnios durante el asedio de Sarajevo, primer videojuego en realizar este hito.

Gracias a la intención didáctica que ofrecen los Serious Games se pueden tratar muchos temas difícilmente abordables a través de otros contenidos. En España tenemos el caso del estudio vasco Relevo, con su juego Treasure Rangers, incluido en la lista de los 100 Game Changers, donde se aborda el trastorno del espectro autista y donde, según explica su CEO Jon Cortázar, su protagonista, un niño con autismo, se integra perfectamente tanto en la historia como en las mecánicas de juego.

El tema a recorrer en los videojuegos puede llegar a ser tan inmersivo que sensibilice a los usuarios en algunos títulos. Esta inmersión posibilita que el usuario sienta empatía de una manera implícita e interactiva, gracias a la historia narrada y a las reacciones y situaciones de los personajes. Uno de los títulos que se sirve de estos mecanismos para cambiar la percepción del usuario es el videojuego Hellblade: Senua’s Sacrifice, donde su protagonista padece esquizofrenia.

Es evidente el potencial que tienen los videojuegos para conectar con el usuario, y la posibilidad de utilizar esa conexión para concienciar socialmente y hacer que nos pongamos en los zapatos de los demás. Pero no solo esto: también son una herramienta inigualable para desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, el compromiso, la disciplina, el liderazgo o las capacidades cognitivas.

El juego de eSports más reconocido a nivel mundial, League of Legend, es un juego cooperativo donde el equipo está compuesto por cinco integrantes y donde no se puede ganar si no es cooperando en equipo. A nivel profesional, los equipos de eSports entrenan día tras día para conseguir potenciar al máximo esa conexión y comunicación entre sus equipos de League of Legends, ya que saben que es la clave fundamental para el éxito competitivo.

De igual manera, no son pocos los estudios que dan cuenta del efecto positivo en el desarrollo de capacidades cognitivas tales como la memoria, retención de datos, resolución de problemas o pensamiento multitarea por parte de las personas que juegan a videojuegos, en comparación con aquellos que no lo hacen. Esto no es de extrañar, pues es habitual que el gamer se enfrente a retos a lo largo de la historia narrativa del juego que le obliguen a resolver puzles utilizando su creatividad o habilidad para resolver problemas.

La aplicación de los videojuegos en el mundo empresarial para, por ejemplo, la gestión del talento, también ha dado pasos de gigante en los últimos años. El término “gamificación” es cada vez más habitual y toma una mayor relevancia, y abarca desde procesos formativos, que ayuden al usuario a asimilar de manera más rápida los conceptos pretendidos, hasta la mejora de la motivación y la atracción al entorno de trabajo de los profesionales. Esto último fue abordado recientemente por una compañía de referencia que opera en el sector de la alimentación en su reunión anual de ventas. A partir de juegos como Super Mario o Candy Crush, empleados para representar sus distintas áreas de negocio, abierto a la participación de los trabajadores, que iban acumulando puntos según jugaban.

Mas allá de esto, también hemos visto como algunas compañías se han apoyado en la gamificación para transformar la experiencia de usuario, por ejemplo, recompensando al cliente con un descuento según la puntuación que haya obtenido en un videojuego incluido en su página web.

Queda mucho por explorar en el campo de la gamificación, la educación y la formación a través de los videojuegos pero, sin duda, el potencial que tenemos por delante es incalculable, debido a que está enfocado siempre en lo mejor para el usuario.