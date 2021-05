Hacia la nueva normalidad

Acabamos de inaugurar dos años de tranquilidad política, de una seria recuperación económica, incluso de estabilidad social, que será extraordinaria si los distintos gobiernos saben aprovechar bien los recursos del maná europeo. Pensarán que estoy de broma, o soy un optimista congénito. Y lo entendería perfectamente; pero si no me creen a mí, crean a Núñez Feijoo, el presidente gallego, que ya ha advertido a los suyos, y en especial a Pablo Casado, que “hay un cambio de ciclo”, “que hay que reafirmarse en un proyecto occidental y europeo”, “con altura de miras, y con políticas de Estado”. Estamos en vísperas de la celebración del Congreso Nacional del Partido Popular, y no quiero pensar que Núñez Feijoo lo dice porque se está pensando liderar su partido. Aunque como buen gallego nunca se sabe si sube o baja; creo, mas bien, que como buen veterano está sugiriendo una línea política estratégica al bisoño de Pablo Casado, aunque solo sea por contrarrestar las orientaciones que le llegan del aznarismo. Hay un horizonte despejado de treinta y dos meses, que son los que faltan para completar la legislatura y convocar elecciones generales.

El primer factor que define la nueva situación es la superación en unos meses de la pandemia cuando alcancemos la “inmunidad de rebaño”. De hecho, el final del estado de alarma induce en mi opinión, a un nuevo estado de ánimo, a cierto optimismo, en la medida en que se recuperan empleos y la producción económica con el turismo. La recuperación en gran medida de la cotidianeidad anterior a la pandemia es un factor de normalización social muy importante. La nueva situación sanitaria permite a los partidos políticos recuperar su vida interna política con la celebración de los congresos federal o nacional del Partido Socialista en primer lugar para este año, y del Partido Popular el próximo. También Unidas Podemos tiene que celebrar su congreso para elegir a la persona que releve a Pablo Iglesias. Otros partidos, catalanes y vascos, están en las mismas. Las fases precongresuales con primarias o no, las asambleas y congresos de comunidad llevan cinco o seis meses como mínimo. y podrán iniciarse cuando las limitaciones por el covid-19 pasen a la historia.

El segundo factor empezará a notarse en junio. Es la notable mejora de la situación económica, empezando por el turismo, que será la locomotora inicial. Seguirán las nuevas inversiones para la transición ecológica y digital en la industria. Todos los pronósticos apuntan que a final de año se habrá recuperado la mitad del PIB perdido con la crisis. Hay que añadir que a partir del verano empezará a llegar la financiación de la Unión Europea - New Generation-. La Comisión ha publicado este mes “La actualización de la estrategia industrial de 2020: hacía un mercado único más fuerte para la recuperación de Europa”, en el que se sugieren medidas para apoyar a la industria en la Unión Europea. (El análisis, que requiere estudio aparte, identifica 137 productos de los que la Unión Europea depende del exterior en gran medida, entre ellos los ingredientes farmacéuticos activos, lo que explica el apoyo a Biontech-Pfizer y el rechazo a AstraZeneca). La estrategia industrial y las prioridades iniciales las ha establecido el gobierno, lo previsible, en una estrategia inteligente, es que todos los partidos intenten pactar todo el proyecto de recuperación, para conseguir algo y poder alardear de su contribución a la recuperación. Jugar a la oposición dura en este tema es inútil y demostraría escasa visión política. Por eso, pienso, Feijoo reclama un giro estratégico en la política al primer partido de la oposición.

Marruecos se ha equivocado en Ceuta. Pablo Casado también: acoger en un hospital español al líder del Frente Polisario, además de un acto de humanidad, es responder a una petición expresa de Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural, y de Europa. Alemania, así depende menos del gas ruso, de ahí su apoyo firme. Argelia es, además, el origen de muchas pateras que llegan a nuestras costas mediterráneas.

Pedro Sánchez ha propuesto “una gran diálogo nacional”, para la “España del 2050” aprovechando los meses que empiezan de nueva normalidad. En 1986 Presidencia del Gobierno, publicó dos tomos titulados “Nuevas tecnologías, Economía y Sociedad en España”, dirigido por Manuel Castells- el actual ministro de Universidades- se pretendía “situar a nuestro país en el lugar adecuado suscitado por la tercera revolución industrial”, eso escribía Felipe González en el prólogo. Curioso, ¿no?.