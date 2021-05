Ceuta y España 2050

En las crónicas futuras esta semana no será, como era el designio presidencial, la de España 2050, y no porque no se le haya dedicado trabajo e ilusión, ni tampoco porque los principales del IBEX volvieran la espaldaa la propagandística y algo inoportuna celebración, aunque un poco sí, ni siquiera porque a un tanto por ciento elevadísimo de nuestra población envejecida, como está humilde opinadora, la fecha se le antoje lejanísima y con posibilidades de no conocerla nunca en esta vida, circunstancia que presta al cacareado evento un interés muy relativo, por mucho que importe el futuro de nuestros biznietos.