El PP, agente de Marruecos en Madrid

Si atendemos al espíritu del último panfleto diplomático evacuado por Marruecos, el PP de Pablo Casado debería formar parte del círculo de poder de Mohamed VI para diseñar la geopolítica de cómo España debe claudicar con el Sáhara Occidental. Más o menos (aunque más de lo primero), el rocambolesco argumentario alauita hacía un paralelismo entre la excolonia española y la autonomía catalana, y recordaba los servicios de Rabat a Moncloa a la hora de frenar las misiones propagandísticas de los de Puigdemont en su territorio. Visto el disparatado modelo amigo/enemigo que manejan los marroquíes, expuesto por ellos mismos con el ejemplo del independentismo, su mejor amistad y a la vez más dañina para Pedro Sánchez no es otra que el PP. A los populares se las trae al pairo inflamar un conflicto que podría acabar en un drama migratorio, y para ello no sólo se alinean con las burdas explicaciones de Marruecos, sino que mienten para justificar su alianza antipatriótica, ellos que babean por el patriotismo. Les parece poco -a los peperos- el apoyo de la UE frente a la reacción de enviar miles de migrantes sobre Ceuta por acoger al líder polisario Ghali. España está sola, claman, y se olvidan del mandato de la ONU que pesa sobre el Sáhara y que reclama para el territorio en discusión una solución reconocida por las partes, y no unilateral. Silencian la posición crítica de Alemania con las aspiraciones alauitas, y pasan por alto las reservas de Francia -su socio más que primo- a la escalada del país de África del norte, al preferir la estrategia florentina frente a las palabras hirientes. O miran hacía otro lado cuando el juez no encuentra causa alguna para imputar a Ghali de los graves delitos de los que se le acusa, pese a la presión del reino para lograr una resolución en sentido contrario. Menos para el PP, es una obviedad subrayar que un Marruecos envalentonado por el último favor de Trump (Israel/Sáhara) se dedica a chantajear a España. Al PP le da absolutamente igual.