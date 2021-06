Andar y escribir

A veces me paseo para tener algo de qué escribir. No faltan las ocasiones en las que doy un paseo para describirlo después. Incluso hay días en los que escribiendo invento un paseo. Cuando alguien escribe mal se dice que escribe con los pies, pero si los usamos mucho podemos acabar tan cansados que solo tengamos ganas de sentarnos. En el escritorio. Cuántas novelas, cuentos, narraciones, obras de teatro o epitalamios habrán salido del cansancio de un escritor novato o consagrado que exhausto de tanto andar se haya sentado en su cómodo sillón de trabajo y por puro instinto, impulso o agotamiento se haya puesto a teclear. Tal vez no como un poseso, pero da igual, grandes obras se han escrito con tranquilidad, poco a poco. Hay quien escribe de buena mañana y a las nueve puede decir aquello de González Ruano: «Ya estoy escrito». Otros dejan pasar esos días que vienen cargados de argumentos y se ponen a escribir de noche, pero se les meten en el folio las obsesiones, los fantasmas y miedos, los ecos de los asesinatos de las series de Netflix y entonces paren unos textos pesadísimos o truculentos, quizás pesimistas.