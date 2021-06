Elogio de la vela

No se trata de la vela de nuestras embarcaciones de “vela latina”. Se trata de parte de mi lejana infancia, de la imborrable memoria en el Zumacal, Valleseco, cuando comencé a hacer de aguador de la fuente de Cho María, una afortunada premonición, una humilde experiencia, que me alumbró el camino hasta la posterior dirección del Canal de Isabel II. Por la mañana la lata de 5 litros. Mi madre a la espera, de distribuirla según las necesidades caseras. Por la noche, las velas encendidas, a falta de lámparas de carburo y de petróleo. Débiles luces alumbraban las casas campesinas, minúsculas representaciones de estrellas en el oscuro cielo. Ya en algunos pueblos algunos generadores abominaban de las velas. Ejemplos: Pantaleón Rodriguez en Valleseco, Juan Miranda en Gáldar.

A Las Palmas, todavía no había llegado la ola de los pueblos “vacios”, cuando en 1897 ,el Ayuntamiento firmó un acuerdo con la Sociedad belga “Cía Gral de Transportes y electricidad”, cuyo nombre cambió en 1899 por “Sdad eléctrica de las Palmas”. Se concedió a Eusebio Navarro Ruiz la concesión por 40 años. Su Director en nuestra ciudad fue Clemente Danthine . El Ayuntamiento cedió un solar de 3894 metros cuadrados, en la Plaza de la Feria (Hoy Ingeniero Juan León y Castillo). El 10 de junio de 1899 se inaguró el servicio. Otros acontecimientos con distintas sociedades (entre ellas La City) se sucedieron antes de llegar a Unelco. La CICER , ocupó un espacio en la playa de Las Canteras y los chiquillos desconfiábamos de aquella torre negra que se adentraba en el mar. Pasado el genocidio del barranco de la Ballena, también amortajado, como el Guiniguada, esta vez por imperativos del negocio urbanístico, los jóvenes ociosos jugábamos al fútbol. De allí salieron figuras como Germán, glorioso amigo y jugador internacional.

La situación actual, nos ha traído precios abrumadores en las tarifas de electricidad. La venta de la empresa pública Endesa, ha favorecido un oligopolio, que se une al de los Bancos. Encima ha servido para montar otra puerta giratoria, para colocar a políticos tanto del PP como del PSOE, con sueldos de las Mil y Una noches, a pesar de su desconocimiento de la técnica y el conocimiento de la industria eléctrica. En 2018, Psoe, UP, Comunes y Mareas acuerdan reformar el sistema de retribuciones productivas de las compañías eléctricas y resulta que entre 2018 y 2021, el IPC sube el 4,2% y la electricidad el 7.8%. Con la escalada de precios en los mercados de emisiones de CO2 y gas ,se apuntan subidas del 11,3% en el tercer trimestre de este año y 12% en el cuarto. De nada vale que ya la energía de las renovables, que hemos abonado por adelantado, sea ya del 55%,que estemos en una insostenible situación económica, que la electricidad es un bien de primera necesidad, de las cifras de parados, del cabreo de los obligados usuarios,etc.¿Para que sirve tanto Ministerio y entre ellos el de consumo?.¿Hasta donde hemos de llegar, cuando se nos ofrece los precios mas bajos a las tres de la mañana con el pijama como herramienta de trabajo?.¿Es una burla?.¿Es una manifiesta incapacidad?.¿No está gravado el precio de la electricidad con el 21 %? .Bájenlo, fíjenlo, ya que las subastas nos traen estos abusos y piensen si hay que volver a que Endesa debe ser empresa Pública. Actúen, trabajen, ganen sus sustanciosos sueldos. No me hagan encender las velas que he encontrado entre los viejos recuerdos de mi madre….