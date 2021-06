La maldición del mamotreto

El príncipe Tayllerand, obispo, diplomático, político, llegó a primer ministro, entresiglos XVIII y XI, lo tenía claro: “Nadie puede imaginarse cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero”. Permaneció durante décadas subido al coche oficial, de caballos, naturalmente.

Anterior a él, siglo XVII, Colbert fue uno de los ministros estrella de Luis XIV. Muy conocido entre los hacendistas, su técnica para recaudar impuestos sigue ejercitándose con arreglo a sus consejos: el arte de la tributación es como desplumar a un ganso, “se trata de obtener la mayor cantidad de plumas con el menor número posible de graznidos”.

Hay momentos, no muchos, porque como después de la tempestad siempre viene la calma, tras la calma siempre llega la tempestad, esto es pura lógica, en que hay abundancia de dinero y la gente parece volverse loca. Desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) ahora Unión Europea (UE) la coincidencia de los fondos de cohesión comunitarios con excelentes ‘zafras’ turísticas y un vertiginoso aumento de las exportaciones han convertido al Archipiélago en el paraíso del despiporre y la locura.

El “a vivir que son dos días”, era el santo y seña de la vida cotidiana. Además había, y aún colea, un axioma que se superponía a la tentación de nuevo rico con dinero que no sale del propio esfuerzo ni del sudor de su frente: el despilfarro. A tal punto llegó la cosa que a principios de los 2000 advertía de que los trabajadores y los pensionistas germanos se iban a cabrear al ver la alegría y el desenfreno con que los españoles en general, y los canarios en particular, se gastaban el dinero de sus IRPF. Así ocurrió tras el crac del 2008 y las medidas radicales medidas de austeridad impuestas por la canciller Merkel. Con la pandemia y la covid ha sido otra cosa, porque el coronavirus no ha sido culpa de ningún europeo.

Ahora lo que debe preocuparnos es qué se va a hacer con los miles de millones de euros de las ayudas a la ‘reconstrucción’, una especie de Plan Marshall ‘ad hoc’, en España y las ‘Afortunadas’.

Sobre esto recapacitaba yo el viernes al mediodía mientras observaba como dos comecocos mecánicos ‘made in Germany , con una especie de tenazas que cortaban hierros y hormigón armado, derruían una parte de uno de los más famosos ‘mamotretos’ de estos lugares: el fantasioso centro comercial de Santa Brígida. Al cabo de unos veintitrés años de su primera comisión, perdón, plano o piedra, se me fue el baifo con las acusaciones no comprobadas y posiblemente infundadas que circularon en su día, y un gasto municipal de veinte millones de euros en indemnizaciones a la propiedad, por haber parado una obra ilegal, el Ayuntamiento – incluyo la buena gestión en este aspecto del anterior grupo de gobierno local- se ha quedado con lo construido y remodela el esqueleto de la obra. Le espera otro destino más acorde con las características de la Villa y el interés general.

Y es que la ocurrencia fantasiosa ya encerraba trampa cuando fue ideada, aparte de que con trolas y todo, como que iba a tener un imposible multicines en plena crisis de los cines y un hipermercado no contemplado en las ordenanzas, y de haber variado la alineación, impidiendo la prolongación de una calle, constituía un peligro público, una auténtica amenaza para la estructura económica del casco y sus barrios.

Sobre todo ello escribí en este periódico no menos de una veintena de ‘Apuntes’, en los que prevenía a mayores del mal uso que una gestión privada haría de las 500, más o menos, plazas de aparcamientos subterráneos. Los inversores eran empresarios y no directivos de una ONG, y tratarían de ordeñar el cemento en plano de igualdad como en la capital y sacarle igual o muy parecido rendimiento. Y kaputt.

Otro ‘mamotreto’, ‘El Muelle’, en la zona portuaria de Santa Catalina-El Refugio, fue concebido asimismo con la técnica capitalista de la extracción de rentas. Por ello, por el gran negocio de ‘poner en valor’ un suelo público, con el apoyo interesado de sus vigilantes, se nubló el entendimiento de los especuladores y se desoyeron los prudentes consejos: como decía igualmente Talleyrand, “lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible”. Alejado del núcleo urbano, sometido a los rigores de la marisma, pronto se constató el fiasco, a pesar de que se pusieron en marcha diversas medidas para su relanzamiento constante. Todas fracasaron.

Pocas veces las autoridades atienden al sentido común estratégico cuando se les propone una inversión, en plan ‘coge el dinero y escapa’. Fue enternecedor, y a la vez psicológicamente preocupante, escuchar al alcalde y demás autoridades concernidas en la inauguración de la ‘Onda Atlántica’, hablar del maravilloso paisaje que se divisaba desde su cresta. Veremos si sale adelante el enorme ‘cajón’ metido con calzador en ese entorno que contendrá un astillero de pequeños cruceros o grandes yates ya autorizado a pesar a todos los pesares y de la cercana dársena de Arinaga.

Con tales antecedentes, y otros muchos y geográficamente dispersos que no me caben en este espacio de 900 palabras, es para estar seriamente preocupados, entre otras razones porque como dice el refrán, loro viejo, o quien sea en el original, no aprende idiomas.

Ojalá la historia del mamotreto satauteño sirva como aviso a navegantes en el proceloso mar de los ‘partigazos’ arquitectónicos -urbanísticos.