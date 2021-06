¿A quién protege el sistema judicial?

Es evidente que cada una de nosotras no puede decidir unilateralmente cuál debe ser el régimen de visitas con un progenitor, pero es imprescindible preguntarse –como hacemos desde el movimiento feminista hace muchos años– si un agresor puede ser por otro lado un buen padre. Las personas no somos compartimientos estancos y aun menos el machismo es un concepto que podamos poner o quitar a voluntad. Por este motivo la vida nos ha puesto estos días ante la dramática tesitura de observar las consecuencias de –aun legislando sobre la violencia de género– no entender la profundidad y la estructuralidad de la violencia machista. ¿A qué precio –en términos de riesgo, sufrimiento, inquietud– deben las mujeres madres que viven una situación de violencia machista cumplir la ley? Seguimos esperando de las mujeres obediencia y comprensión. Sin embargo, a los maltratadores se les sigue dando el beneficio de la duda como padres.

Los hijos y las hijas no son propiedad de nadie. Pero el Estado y las leyes tienen el deber de protegerlos. No lo hacen. Afortunadamente, la reciente reforma de la ley de violencia machista en Catalunya 17/2020 ha reconocido la violencia vicaria. Se abre un rayo de esperanza para el futuro.