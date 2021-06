Arucas y el mundo digital van de la mano

El Ayuntamiento de Arucas, a través de la Concejalía de Educación, desarrolla un proyecto de educación digital basado en el método bootcamp que se va a desarrollar durante el mes de julio bajo el nombre “Arucas Summer Codecamp 2021”. El objetivo de esta iniciativa es preparar a los más jóvenes para afrontar con éxito las profesiones del futuro. El aumento de estas competencias es actualmente una prioridad para superar la brecha digital que se detecta en la sociedad, elemento imprescindible para agilizar la transformación en la que estamos inmersos y que se ha visto acelerada de forma exponencial a consecuencia de la pandemia.

Las cifras de desempleo juvenil en Canarias requieren de nuevos modelos de enseñanza que se ajusten a las últimas tendencias y capaciten al capital humano para hacer frente a las demandas de las empresas. Un 70% de las organizaciones isleñas tiene dificultades para encontrar los perfiles tecnológicos que precisan, teniéndolos que buscar fuera, mientras el paro entre los jóvenes canarios supera el 60%. El modelo bootcamp tiene como objetivo contribuir a reducir esta brecha de talento tecnológico, disminuyendo esta desventaja para la población canaria a través de un método centrado en el poder disruptivo de la tecnología para generar cambios positivos en la sociedad.

El proyecto que arranca en Arucas pone en práctica los principios formativos en los que se combinan la programación de videojuegos y la educación sobre esport para jóvenes, con un amplio programa de enseñanza centrado en la adquisición de conocimientos sobre las nuevas tecnologías. Este proceso de aprendizaje se desarrolla desde una perspectiva de inclusión, donde también tienen cabida padres y educadores para amplificar y mejorar el uso de las herramientas digitales. La iniciativa ofrecerá formación a niños y jóvenes de entre 12 y 20 años, interesados en ampliar sus conocimientos sobre la tecnología y videojuegos a través de un programa multidisciplinar, basado en el modelo bootcamp de aprendizaje acelerado, experiencial y por proyectos. Al finalizar este campus de verano habrán aprendido a programar sus propios videojuegos, pasando de meros consumidores a creadores de contenidos. Por otra parte, el campus también les aportará una experiencia en las nuevas profesiones del mundo gaming como son caster y creador de contenidos, que no han parado de crecer en España en los últimos años. Crear o usar contenidos digitales no sirve de nada si no se conoce el buen uso y tiene una finalidad para las personas, por ello este campus va a aportar también contenido sobre la forma educativa en las que se puede usar los videojuegos, la manera en la que nos comunicamos online y competiremos en ligas de esports al jugar con la comunidad, así como los aspectos a tener en cuenta para cuidar mi salud física mientras desarrollo o juego a un videojuego.

Desde la concejalía de Educación del ayuntamiento aruquense que dirijo, hemos impulsado esta iniciativa lúdico-formativa en la que valoro la potencialidad del proyecto de Reboot Academy y de Esport Talent Canarias, que son entidades de origen canario, como una oportunidad para que los niños y jóvenes adquieran nuevas habilidades digitales y mejoren los usos de la tecnología a su favor, tanto para oportunidades laborales como para el buen uso del ocio digital. Esta experiencia educativa será el inicio de nuevos proyectos encaminados a la mejora de la empleabilidad de la población joven de Arucas, acercándoles de manera atractiva a los avances tecnológicos de forma que aprendan a través de la práctica y el juego.

Arucas sigue apostando por completar la formación educativa a través de una herramienta cada vez más potente como son los esports y la cultura gaming, y en esta ocasión dando la oportunidad de crear su propio videojuego.

No cabe duda de que estos proyectos educativos de forma estructurada y desarrollados por personas expertas, son una herramienta potencial para la educación de nuestra juventud, ya que estamos conectando con el contexto real en el que están desarrollando su juventud, les motivamos y le damos una oportunidad de futuro. Conectar el talento joven con las generaciones más expertas será la clave para afrontar los retos del futuro de Canarias y desde Arucas estamos dando el paso ¿te apuntas?