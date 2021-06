Como hilos de niebla

Para empezar un artículo que no gustará a nadie, no me ha gustado nada de lo que han escrito ustedes sobre el hallazgo del cuerpo de la niña asesinada por su padre y lo que se deriva razonable y espantosamente del mismo. Voy a ser más preciso: sus chorradas me han provocado desprecio, asco, náuseas. No me refiero únicamente a tantos y tantos periodistas y escribidores y onanistas del micrófono y enamorados de la cámara y nunca viceversa. La asquerosidad era perfectamente previsible en estos casos – un espacio donde se fusionan la ignorancia, la avilantez, la bajeza y el narcisismo nunca defrauda – pero obviamente se ha multiplicado en las redes sociales. No hay nadie que no haya dejado de proclamar, cinco minutos después del hallazgo, que estaba destrozado, aniquilado, aplastado por la noticia para luego tomarse un cubata o dormir la siesta. Y hay que decirlo y en su caso repetirlo y retuitearlo y compartirlo y vuelta a empezar con exhortaciones, análisis, excomuniones, gritos, susurros, elegías de chichinabo, preces, dibujitos obscenos. Al parecer es un instinto exhibicionista irreprimible: debe expectorarse horror, indignación, rabia, asombro, y no para conseguir ninguna catarsis ni menos todavía como acto de solidaridad –parlotear nunca lo es – sino, precisamente, para formar parte del acontecimiento excepcionalmente macabro y, por eso, fascinante. Tienen que garabatear su diminuta proclamación en la piel de la monstruosidad; nunca entenderán aquella línea de Elías Cannetti: “Enmudeció por miedo a los adjetivos”.