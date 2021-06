Vivir para ver

Querido amigo; mi vecino Pedro, que en paz descanse, estaba preocupado porque en junio de este año le iban a subir el recibo de la luz. No sabía, el pobre, que allí donde iba, estaría a oscuras para siempre.

La vida es, sobre todo, lo que vemos, Gregorio, y si estuviéramos solos en una isla desierta, no necesitaríamos otros sentidos tanto como el de la vista, porque puedes imaginar el tacto, el olor, el sabor y hasta el sonido de las cosas, pero si no las ves es como si no existieran.

También es verdad que puedes vivir con alguien sin apenas verlo, y que basta con escuchar a alguien trajinando en la cocina para saber que estás en casa. Sin embargo, mi mujer cada vez habla menos conmigo y más con mi perra. Será, seguramente, porque está cansada de repetirme las cosas, o también porque yo ya solo oigo lo que me conviene.

Antes de que inventaran la inflación, el precio de las cosas se mantenía durante años, pero vivir pendiente de que te puedan subir el agua, el teléfono o la luz, se está haciendo cada vez más insoportable.

Habrá que ingeniárselas para ahorrar, o como hacía la gente en otros tiempos, que montaban una especie de puente para saltarse el contador de la luz. Y no es que uno sea partidario de esas prácticas, pero, como bien dicen, quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón.

Los humanos no hemos sabido evolucionar y desarrollar nuestros sentidos como han hecho los animales, que muchos ven de noche, de día alcanzan a ver desde larga distancia y también pueden oler dónde hay agua o comida desde lejos, y son capaces de oír a kilómetros de distancia.

Sin embargo, la mayoría de los jóvenes de nuestras nuevas generaciones necesita gafas para ver, complejos aparatos para oír y, como consecuencia de haber contaminado el ambiente, también hemos perdido la capacidad para distinguir las cosas por su olor.

Cuando nacemos, solo somos capaces de gritar, luego empezamos a ver y a oír hasta que aprendemos a hablar. Pero, a medida que pasan los años, vamos perdiendo los sentidos y volvemos al principio, cuando solo sabíamos gritar. Así que, como verás, Gregorio, esa no es, precisamente, una forma de evolucionar, sino, más bien, todo lo contrario.

Los humanos hemos hecho grandes esfuerzos por hablar y escribir, lo que no han hecho los animales, y habría que preguntarse el porqué.

Hay que recordar la famosa frase de Ernest Hemingway, que dijo que se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar… Pero tampoco tiene desperdicio lo que decía Orson Welles, que muchas personas son demasiado educadas para hablar con la boca llena, pero no les importa hacerlo con la cabeza vacía…

Vivir para ver, Gregorio, aunque a veces sería mejor no ver lo que vamos a tener que vivir.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.