Seremos siempre paraíso

Previamente Calviño explicó en una reunión con dirigentes empresariales y sindicales – esa elegante alfombra para los presidentes que es el Consejo Asesor --que los fondos europeos lograrán la transformación del paisito atlántico. Calviño, por su puesto, sabe perfectamente que la transformación económica de un país o una región no es un expediente que se resuelva inyectando un gran chorro de dinero público a una veintena de grandes proyectos a través de una suerte de ingeniería social más intuitiva y voluntarista que otra cosa. El mayor proyecto empresarial que se conoce de los que optan a los fondos Next Generation en Canarias, el Clúster Hub Hidrógeno Renovable, impulsado por Enegás, el Grupo Disa y otras veinte entidades públicas y privadas, sin duda tendría un impacto favorable en la economía isleña y contribuiría a la descarbonización del territorio insular, pero no supondría un cambio estructurante en el sistema económico local. Es desesperante que una profesional como Calviño admita venir a Canarias para promover el pensamiento mágico en sustitución de una estrategia económica realista y consensuada, y la decepción aumentó cuando empresarios y sindicatos no pudieron sacarle una migaja de información sobre el reparto de los 19.000 millones de euros de los fondos NG que España gestionará este año (19.000 millones a asignar en menos de seis meses) o aventurar alguna fecha en la que el Estado deje de darle patadas al REF.

El informe ECanarias 2018, desarrollado por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, debería instruir a la ministra sobre la situación real de las TIC y el proceso de digitalización en las islas. En casi todas las variables estamos ligeramente por debajo de la media española: ordenadores, acceso a internet, banda ancha fija y móvil, números de técnicos TIC en las empresas, empresas dedicadas a tecnologías de la información, análisis de big data, aulas con conexión a internet, y conviene recordar que en la mayoría de estos apartados la media española queda debajo –y no siempre ligeramente-- de la media de la UE. Desde un punto de vista digital, por tanto, Canarias, antes de convertirse en un edén prodigioso, debería ganarse un sitio digno en el purgatorio para sudar y superar la brecha digital que existe con España y con Europa, y que también se registra entre islas y clases sociales en la propia comunidad autonómica.

Qué curiosa involución protagoniza entre sonrisas inacabables el presidente Torres. Las visitas de ministros trayendo regalos y buenas nuevas a este eterno jardín de belleza sin par y los indígenas boquiabiertos, con derecho a todas las preguntas a cambio de no conseguir ninguna respuesta.