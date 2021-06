Canarias al desnudo, con perdón

El coronavirus ha sacado a la luz casi todas las miserias que se ocultaban en la penumbra. En toda España, que conste, pero ahora toca hablar de aquí: de Canarias. La imagen que se ha dado por cierta y general es la postal turística. Con sus grandezas y oropeles y con sus defectos. Y no se trata de que sea falsa, que no lo es: se trata de que no es toda la verdad sino solo una parte.

Junto a la riqueza derivada de los ‘chonis’ tostándose al sol o pasando sin pasar del todo a bordo de lujosos trasatlánticos, ahora llamados cruceros, está la otra cara de la realidad: la miseria que convive con el despilfarro y el atraso en casi todas las estadísticas importantes.

Mientras como en la antigua Constantinopla se discute apasionadamente el sexo de los ángeles, sean del REF, del plátano o de la manía de las rotondas que coloniza medianías y hasta las cumbres… algo clave como la gestión de los servicios sociales y en concreto de las leyes de la dependencia, en una sociedad que envejece sin remedio a la vista, es un absoluto desastre. Y no siempre por dinero, que sí, que también, se la trata como a una ‘maría’ del cole, sino por una endémica incompetencia. Resultado: una pata clave del estado de bienestar tiene carcoma. No hay que desdeñar las pequeñas cosas: que se le permita a una funcionaria no tramitar un fleje de expedientes hasta no llenar una bandeja que tiene sobre su mesa hasta podría ser un delito porque se está causando una demora indebida, un gasto y un daño irreversible. Y el viaje no era largo: cuatro o cinco metros hasta el despacho de al lado. Lugar, el ‘viejo Pino’.

Cierto es que la pandemia lo ha agravado todo. Especialmente lo que ya estaba mal. Era evidente el maltrato a que estaba sometida Salud Pública, las insuficiencias en personal y medios oncológicos, la desesperación para una cita oftalmológica, las carencias de los centros de Salud, trinchera fundamental para la medicina preventiva… “Yo echo en falta un listado actualizado de las carencias concretas, en medio y en personal, y una programación a corto y medio plazo”, me dice un médico ya jubilado que sigue estando como una moto. “Estamos a la cola de España”, y esto no se arregla con la memez de que los últimos serán los primeros: eso es en el reino de los cielos, no en el mundo de las estadísticas, los derechos y los euros.

Como en Educación y Universidades, o en viviendas sociales…. Todos los indicadores basculan entre lo malo y lo peor. Mientras una tropa de indocumentados jalea el populismo descerebrado en las redes denunciando el exceso de funcionarios, lo cierto es que la mayor parte de los problemas obedecen precisamente a su carencia. Que casi siempre se intenta encubrir con la contratación de ‘asesores’ y ‘consultores’ que ni siquiera disimulan su falta de preparación y su verdadera condición de enchufados.

Alguien será responsable de la baja calidad educativa, y no creo que sean los alumnos. No puede haber tantos toletes en Canarias. Además, son clamorosas las diferencias entre unos centros y otros en la misma zona y con las mismas procedencias sociales y económicas. En las dos universidades públicas del Archipiélago hay demasiadas asignaturas ‘cuello de botella’ que no tienen otra explicación que no sea la formación y habilidades del profesorado y la gestión de los gobiernos de los campus. Una asignatura que en A Coruña tiene un 70% de aprobados en Tafira tiene otro 70% pero de suspensos.

Lo mismo ocurre en cada universidad: la misma o parecida asignatura tiene o no un porcentaje inadmisible de fracasos. Otra pregunta – aunque ya de conoce la respuesta – es si se está cumpliendo la ley en los créditos mínimos de docencia que hay que impartir. De todas formas faltan profesores, pero no cualquier profesor. Dos ex presidentes de la CRUE, ‘rara avis’ ambos, confesaban en público que las nuevas titulaciones, como decía Segundo Piris, “son las viejas con el nombre cambiado” porque, y en esto hay una amplia coincidencia, aunque no se logra salir de la madeja de los intereses creados y el corporativismo de la mediocridad, no se elaboran en función de la demanda ni de la sociedad, ni de los alumnos, ni de la economía, ni de los avances de la ciencia… sino de los docentes disponibles. Y si hay que darle vueltas al tornillo de Arquímedes en 2021, pues ¡hala!, a darle vueltas como el burro a la rueda del molino.

La crisis ‘polifuncional’ que ha disparado el ‘bicho’ puede sin embargo constituir una oportunidad si las instituciones llegan a una imprescindible una unidad política en las medidas a tomar. Y a pesar de las reacciones adversas que pueda haber en los sectores que viven confortablemente adormilados… actúan con determinación y arrojo en defensa del interés general, y de un futuro por ahora aún lleno de sombras y amenazas.

Los fondos europeos son muy importantes, muchísimo, pero no hay que olvidar que Canarias, hasta la entrada en la CEE de los países del Este tras el desplome de la URSS, fue la región europea que más fondos para formación y empleo recibía…y donde, cruel y bananera paradoja, más se incrementaba el paro, y encima, con una economía boyante.

Quede claro, por si a estas alturas no lo está, que sin funcionarios suficientes, bien formados y competentes, con oposiciones regulares donde impere la igualdad, el mérito y la capacidad, solamente, no hay buen plan que tenga buen fin.